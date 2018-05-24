Anadolu’da bir köyden çıkan dört kişinin yaşam öyküsü üzerinden Türkiye’nin bir dönem yaşadığı çarpıcı gerçekleri gözler önüne seren “1 Köy 4 Adam 6,5 Darbe” kitabı ve diğer beş kitabı ile yazar Mustafa Önsel tarihe ışık tutuyor. Geçmişi geleceğe taşıyarak unutulmamasını sağlıyor ve ülke sorunlarının çözümü yolunda halkıza ders alınacak çarpıcı örnekler sunuyor.

Emperyalizmin ülkemizde oynadığı oyunların perdesini aralayan ve karanlıklara sönmez bir aydınlık yakan yazar Mustafa Önsel,toplumun yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik, askeri ve siyasal gerçekler ışığında halkın bilgilenmessi ve bilinçlenmesi için fikiir verici, yol gösterici örneklerden yola çıkıyor.

Ameriikalıların “Orada bir ordu yetişiyor,başa çıkmak zor olur.” dediği Köy Enstitüleri gerçeğinden başlayan yazar Mustafa Önsel, bir subay olarak yetiştiği ve 27 yıl üstün bir başarı ile hizmet vererek kurmay Albaylığa yükseldiği, daha sonra düzmece “Balyoz Davası”ndan ceza evine atıldığı olayları, 1960’lardan itibaren orduda yaşananları ve sonuçta kozmik odanın aranışına kadar uzanan gelişmelerin perde önünü ve arkasını belgelere dayalı olarak yazdığı beş kitapta, emperyallizmin oyunlarını örnekler üzerinden harmanlamış bulunmakta.

Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’nin Vardallı köyünden olan yazar Mustafa Önsel, eserini başta dedesi şehit yetim Mehmet (Kalaycı) olmak üzere,ülkemizin bekası uğrunda canlarını veren ve bu toprakları vatan yapan tüm şehit Mehmetlere ve bir dönemin; cezaevlerinde işkencelerle ezilen, dışlanan, aşağılanan, idam edilen, özverili, toplumcu yitik gençlere … armağan etmekte.

“Dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdiir.” diyen yazar Mustafa Önsel, 1 Köy 4 Adam 6,5 Darbe “ eserinde ,tarih ve coğrafya bilgisi olmadan ülke yönnetilemez temel anlayışı ışığında toplumsal sorunları bireysel konular etrafında aydınlatıyor.

Ülkemizi dört bir yandan aydınlatmak ve kalkındırarak çağdaş uygarlığı aşmasını sağlayacak 22 Köy Enstitüsü’nden biri olan Beşikdüzü Köy Enstitüsü , Vardallı köyü arazisi üzerinde kurulmuştur. Bu köyde doğan ve daha sonra asker ve sivil olarak zorlu bir mücadele içinde kendini bulan ve ders alınacak yaşam öyküsü ile bu kitapta yer alan komşumuuz ve yakın dotumuz Ziya Yücesan’ın “Hacı Hasanoğulları lakabıyla “anılan dedesi Beşikdüzü Köy Enstitüsün’nün arsasını bağışlamış.

I Köy 4 Adam eserinde, Birinci Perde’de: 1923 yılından itibaren ülkemizde yaşanan siyasi, sosyal, askeri gelişmeler,nedenleri ve gerisinde yatan nedenler kısaca anlatılmakta.

İkinci Perde’de: Bir Köy (Vardallı) ve Yakınındaki Işık-Beşikdüzü Köy Enstitüsü’nün etrafına sağladığı yararlar anlatılmakta. Sorgulayan,aldanmayan ve aldatılmayan insanları çevrede yetiştirmiş olduğuna vurgular yaplmakta. Vardallı köyünde yetişen bört adamın film gibi hayatları üzerinde toplum aydınlatılamka.

Üçüncü Perde’de: Dört adamdan biri olan Halistin’in yaşam öyküsüne yer verilmekte. Köyün büyük sülalelerinden Kukuloğullarına mensup olan Halistin Kukul,köy çocuklarından olup Erzincan Askeri Lisesinde okuyan ilk ve tek kişisi Ziya Yücesan’dan aldığı bilgiler yardımı ile askeri okula giren,acı ve tatlı günlerden sonra 1960 ihtilali’nin yarattığı çalkantılardan etkilenen Halistin’in askeri okuldan ilişkisi kesilince Atatürk Üniversitesi kayıt olarak 1967’de mezun olmakta. Bir süre öğretmenlik yapan Halistin, tiyatro, edebiyatla ilgilenmekte.

Dördüncü Perde’de: Ziya Yücesan’ın ibretlik öyküsü baştan sona anlatılmakta. Öyküler alınacak derslerle dolu bulunmakta. Bu sade, samimi, dürüst, sakin, duyarlı ve özverili insan Ziya Yücesan, yaşadığı acılar dolu günlerden sonra, mücadele azmi sayesinde iş adamı olarak yaşamını sürdürmekte. Bu konuları zaman zaman sohbetlerimizde anlatmakta.”Hacı Hasanoğulları,onurunu deveye,varlığını pireye yükler”sözü çevrede ünlüdür.

Beşinci Perde: Yetim Mehmet oğlu, ülkücü gençlik lideri Hayrettin’in yaşam öyküsü anlatılmakta.Dedesi, babasının amcaları ve babası şehit olan Hayrettin Kalaycı,” yaşadıklarımın bendeki en önemli tesiri,güçlüye ve tahakküm kurmak isteyene olan tepkimdir.” diyor. Geçmişte yaşanan sağ- sol çatışmalarını ayrıntılarıyla anlamak için Hayrettin Kalaycının anlatımlarını okumak gerekir…

Altıncı Perde: Bölgedeki solun önderlerinden, Kukuloğlu denilen bir sülaleden Yusuf Kukul’un yaşam öyküsüne yer vermekte. Aynı köyde yetişen ve yıllar sonra Mustafa Önsel’i Bursa Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı iken ziyarete giden Yusuf Kukul’u saygı ile karşılayarak ağırlayan yazar şöyle demekte: “ Yusuf Ağabey’den yıllar elbette çok şey götürmüştü fiziğinden. Artan kırışıkjlıklar bunun nişanensiydi. Ama yine de oldukça dinç gözüküyordu. Bakışlarındaki derinlik,kararlılık,soğuk kanlı duruş değişmemişti…” Yusuf,1974 sonrasında öğrencilerin yaptığı yürüyüşleri şöyle anlatmakta:”…Yürürken elimizde ayyıldızlı bayrak vardı.Atatürk bizim için milli önderdi…”

Son Perde: 160 ‘dan itibaren günümüze dek uzanan çizgide ülkemizde yaşanan olaylar anlatılmakta ve kitap, yazarın “Acıları bal eylemediğimiz” zamanlarımızın olmamasını umut ediyorum…Bir başka kitapta buluşma umudunu taze tutarak…” sözü ile sonlanmakta.

Tüm insanlara, özellikle asker ve sivil gençlere Mustafa Önsel’in yazdığı”1 Köy 4 Adam 6,5 Darbe” (Galeati Yayıncılık-2017)eserini, geçmişi tam anlamıyla ve bütün ayrıntılarıyla anlamak için özümseyerek ve olayların altlarını çizerek defalarca okumalarını tavsiye ederim. Belge ve bilgiler ışığında Kaynak eserlere imza atan Mustafa Önsel’i kutluyorum.

İnsan, onuruyla yaşayan en büyük değerdir.Kendi değerlerini harcayan toplumlar, geleceklerini sıkıntıya sokarlar. “Atalarımız koruk üzüm yediler, evlatlarının dişleri kamaştı.” halk sözü unutulmasın…