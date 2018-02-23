Önlem alınması konusunda defalarca uyarmamıza rağmen Karşıyaka Mezarlığı 45. Cadde’de ki kazalar son bulmuyor. Aynı yerde ikinci kaza.

Daha önce Karşıyaka Mezarlığı 45.Cadde’de ki tehlikeli yolun defalarca kez haberini yaptık. Önlem alınması gerektiğini önlem alınmaması durumunda bu yolun başka kazalara da gebe olduğunu dile getirdik. Uyarılarımız dikkate alınmadı en son haberimizin üzerinden henüz bir hafta bile geçmemişken aynı noktada ikinci kaza meydana geldi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bu kez kazaya karışan araç az kalsın mezara çarpıyordu. Aynı yer bir haftada ikinci kez kazaya sebep olunca bu kez olay yerine polisten önce ANFA güvenlik ekipleri geldi. Kazanın yaşandığı noktaya gelen ANFA ekibi araçlarıyla yolu kapattı. Ayrıca ANFA ekibi fotoğraf çekmememizi istediler.