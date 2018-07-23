İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yurt içinde aralarında terör arananlar listesi gri kategoride olan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu 26’sı ölü, 6’sı sağ, 8’i teslim toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1898 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 439’u terör (PKK/KCK 81, SOL 11, DEAŞ 13, FETÖ/PDY 334), 3 bin 326’u Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 118 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 883 kişi gözaltına alındı.

40 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde yapılan operasyonlarda ise, aralarında terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu 26’sı ölü, 6’sı sağ, 8’i teslim toplam 40 teröristin etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyon neticesinde Diyarbakır, Tokat ve Hakkari’de 3 sığınak,barınak,mağara kullanılamaz hale getirildi. Bu operasyonlar ise, 17’si ağır ve uzun namlulu (1 Makineli Tüfek, 1 Kanas, 2 M-16, 1 Roketatar/Füze/Havan, 12 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 21 silah, 16 adet el bombası, bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, 39 kilo patlayıcı madde,12 adet el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 518 operasyonda, bin 425 kilo esrar, 15 kilo eroin, 1,5 kilo kokain, 3 kilo sentetik kannabinoid, 5 kilo metamfetamin, 7 bin 687 adet ectasy, 123 bin 882 adet captagon, 900 adet sentetik ecza, 729 bin 009 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Açıklama da ayrıca, 372 bin 321 paket kaçak sigara, 89 bin 769 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği ve bu operasyonlarda toplam 3 bin 326 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerinn yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda ise 368 şüpheli gözaltına alındı.Bu operasyonda da, 53 kilo esrar, 4,5 kilo eroin, 2,8 kilo sentetik kannabinoid, 2,4 kilo metamfetamin, 7 bin 464 adet ectasy, 159 adet captagon, 594 adet sentetik ecza, bin 283 kök kenevir ve 18 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Açıklamada, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren özellikle yerli ve yabancı çocuklar ile yetişkin kişilerin tespit edilip yakalanmasına ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik 20 Temmuz 2018 Cuma günü ülke genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi vb.) yerlerde 33 bin 334 personelin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar Uygulaması -2” düzenlendiği hatırlatılarak, bu uygulama da 233 bin 16 şahıs, 65 bin 14 araç, bin 468 umuma açık işyerinin kontrol edildiği, 24’ü kayıp çocuk olmak üzere 25 kişinin bulunduğu, 489 aranan şahıs ve 19 aranan aracın yakalanıp, 550 kişiye adli/idari işlem yapıldığı belirtildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 403 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 267 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

740’ı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 801 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi. Açıklamada, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 105 organizatörün ise gözaltına alındığı belirtildi.