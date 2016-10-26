Bir gecede iki benzin istasyonu soyduktan bir gün sonra yakalandılar

İSTANBUL’da aynı gece iki benzin istasyonunda maskeli ve silahlı soygun yapan iki şüpheli, bir gün sonra yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği bir soygun da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

BİR SAAT ARAYLA İKİ BENZİN İSTASYONUNDA SOYGUN YAPTILAR

İstanbul’da 20 Ekim gecesi yaklaşık bir saat arayla iki benzin istasyonunda silahlı soygun olayı yaşandı. İlk soygun saat 02.35 sıralarında Sancaktepe’de meydana geldi.

Benzin istasyonuna silahlı ve maskeli olarak gelen iki şahıs, market içindeki kasada çalışan H.G.’yi etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışmaları sürdürürken, şüpheliler bu kez saat 03.48’de Tuzla’da ortaya çıktı.

E-5, İçmeler Mahallesi’nde bir benzin istasyonuna gelen maskeli 2 kişi önce pompacılık yapan çalışanın üzerindeki 500 lirayı gasp etti. Daha sonra pompacıyı da alarak markette bulunan kasaya yönelen soyguncular, zorla açtırdıkları kasada bulunan 900 lirayı da alarak yaya olarak kaçtı.

SOYGUN ANLARI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay sırasındaki ve sonrasındaki görüntülerinin yapılan incelemesinde şüphelilerden biri tespit edildi. Şüphelilerden Fatih V.(30) silahlı soygun olayından bir gün sonra yakalandı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda yanındaki şahsın Umutcan M.(19) olduğu tespit edildi. Bu şüpheli de bir gün sonra gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste yapılan sorgularından sonra şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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