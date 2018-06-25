“Patent Destek Proğramı “ nın genişletilmesi kapsamında TUBİTAK ile TÜRKPATENT arasında imzalanan protokol’e göre , fikir ya da buluşlarını ticari hayata geçirmek isteyenler desteklenecek.

Bir fikrim var ya da bir yaratıcı düşüncem ve buluşum var diyenler bu proje kapsamında TUBİTAK’a başvurmalılar. Girişimciler , gerekli bilimsel ve teknik desteği alacaklar.

Yaratıcı bir toplumda fikirler ve buluşlar birbirini takip ederse ülke ekonomisi kazançlı çıkar.

Türkiye, marka başvurusunda Avrupa’da ilk sırada. son beş yılda başvuruların Avrupa’da ikinci sırada yer aldığı ifade edilmekte. Ulusal ve uluslararası alanda başvuruların başarıların hayata geçirilmesi için “Teşvik Destak Proğramı” uygulanmakta.

2007-2014 yıllarında yaklaşık 9500 patent başvurusu için 14 milyon lira teşvik kullanıldığı ifade edilmekte. Mülkiyet alanında yaklaşık 35 milyon lira teşvik kullanışldığı bu açıklamalarda yer almakta.

Her yıl patent başvurularında büyük artış olduğu görülmekte. Bu gelişmelerde TUBİTAK’ın büyük ilgi ve yardımları görülmekte.

Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu desteğinde, Uluslararası Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak TÜRKPATENT’i seçmesi durumunda masraflarının tamamı destek proğramı tarafından karşılanmakta.

Daha önce ABD,Avrupa Patent Ofisi ve Japonta’da tescil edilen patentler için verilen desteğin kapsamı , Çin ve Kore’yi de içerecek şekilde genişletilmiş durumda.

Bu teşvik proğramının Türkiye’de sınai mülkiyet başvurularını büyük ölçüde artıracağı öngörülmekte.

Çeşitli alanlarda uluslararası marka ülke olmak için , patent destek proğramının başarıyla uygulanması sonucunda ülkemiz kazançlı çıkacaktır.

Bilimsel ve teknik araştırmalar gelişen çağımızda yarış halindedir.Türkiye bu bu alanda mutlaka başarıyı yakalamalıdır. Gelişmiş ülke böyle yaratılır.Bu alanda emeği geçenleri kutluyorum.