Belediyeler emlak yani gayrimenkullerden aldıkları vergileri artırıyorlar. Dört yılda bir yapılan değer artışlarda, oranlar bu defa yüzde 500’leri geçmeye başladı.Şimdi çağrı yapılıyor; vatandaş itiraz etsin, vergi artışları geri alınsın, iptal edilsin diye.

İyi, itiraz edelim. Kime? Şu vergi mahkemesine. En az 400 lira dava parası, onu da ödeyelim. Avukat da lazım. Peki mahkeme ne yapacak? Eğer FETÖ’cülüktan tutuklanmamış hakimi olan mahkeme bulursanız, ilk iş yürütmeyi durdurma kararı verilecek, sonra bilirkişi atanacak.(Bu arada bilirkişi parası da vatandaştan) Bilirkişi ne yapacak? Soracak, bakacak, “biraz fazla olmuş” diyecek. Mahkeme, bilirkişinin raporuna göre, artışı iptal edecek. Danıştay’a gidilecek. Danıştay aynı süreçleri gerçekleştirecek. Beş yıl sonra karar çıkacak. Sonuç: artış fazla, o kadar.

Ne olacak bu sürede? İstediğiniz kadar mahkemelik olun, belediye, yaptığı artışı “söke söke” alacak. Hele bir de satış filan yaptınız mı emlak vergisini ödemek zorundasınız yoksa tapuda malınız elinizde kalır. Mahkemenin kararı üzerine aradaki artış farkını geri almak için tekrar dava açılacak. Bu arada hakimler değişecek, yine bilirkişi atanacak. Yeni hakim konuyu inceleyecek, anlayacak. Belediye bilirkişiye karşı çıkacak, şu, bu, gel, git derken bir beş yıl daha geçecek. Belediyeler yine artış yapacak. Ödemediniz mi gaddar bir şekilde faiz eklenecek. Neymiş, belediyeler emlak vergisi topluyor. Artık mirasçılarınız bu konuyu halleder. Biriken vergiler nedeniyle reddi mirasa bile giderler.

Bu arada ne oldu da emlak vergisi arttı? Emlak vergileri genellikle bulunduğunuz yere yeni imar uygulaması gelmesiyle örneğin evinizin önüne bulvar, cadde açılır, metro gelir, tarlanız arsaya döner, bir değer artışı olur, konumu değişir, ortalık şenlenir, günlük gelen geçen insan sayısı çoğalır, bu nedenle arttı denir, anlarız. Bunlar dışında bir şey olmazsa, örneğin; Ankara Çankaya’da 40 yıldır aynı bina aynı sokak. Belediye çivi bile çakmamış, değişen bir şey yok ama kullandığınız evin vergisi sürekli artıyor. Arsanız var, üzerinde hiç bir ekonomik faaliyet yok, yanına kaldırım bile döşenmemiş. Vergisi yüzde 300 artmış. Niye?

Ekonomideki diğer artışlar da ortada. Hani belediyeler hizmetlerini döviz kurlarına bağlı yapsalar bunu da anlayacağız. Üstelik binlerce çok katlı binaya izin veriliyor. Buralardan alınan vergilerle belediyelerin gelirleri sürekli artıyor. Neden bu kadar yüksek artış?

Peki, bu artıştan elde edilecek gelir ne olacak? Ne değişecek? Hergün sokaklar, caddeler gül suyu ile mi yıkanacak? Günlük çöp toplanıyor, on yıldır aynı kamyon aynı çöpçüler.

Başka? Su getiriyoruz. Sattığın su bedelinin yarısını; yok çevre vergisi, yok atık su bedeli olarak alıyorsun. On lira karşılığında 4 liralık su veriyorsun.

Başka? Asfalt döşüyoruz. Bunu, örneğin Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde ve bu caddeye açılan sokaklar için söylerseniz… İyisi mi söylemeyin!

Park, pazar yeri yapıyoruz..E, bir zahmet onu da yapıver. Merkezi hükümet onun parasını zaten sana veriyor.

Vatandaşı mahkemeye gönderen devlet yönetimi şu ana kadar belediyelerin emlak vergisi artışlarına tepkisiz. Tepki gösterse, “sen önce otomobil, sigara, alkol vergilerine bak” derler. İronik bir durum.

Arkadaş, diğerleri neyse de bu emlak vergisi artışı şu ekonomik sıkıntılara tuz biber ekti. Bu anlayışla daha çok yapılandırmalara gidilir ama yapılandırma yapacak vatandaş bulurlar mı, bunu da vergileri artıranlar düşünsün.