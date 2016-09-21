Bir duyurum ses getirdi…

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Başımda geçen bir olayın etkisi ile kendi facebook sayfamda bir duyuru yayınladım. Duyurumdaki mesaj, çevremdeki insanlara maddi ve manevi olarak yaptığım yardımların bir şekilde istismar edilmesiydi.

Bir beklentim olmadan yapılan bu yardımlar karşısında, toplumda öyle bir erozyon olmuş ki, artık insanlara güven kalmamış sonucu çıktı bende.

PEKİ, İLGİNÇ OLAY NEYDİ

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İlginç olan aslında benim yazdıklarım, toplumsal bir yaraya basmamdı. Sonsöz’de siyasi, ekonomik, günlük yaşantıdan o kadar yazı yazdım ve bu sayfamda yayınladım ancak hiçbiri bu kadar ilgi görmedi.

Oysa gazetelerde yayınlanan ’’Duyurular’’ bile ilgi çekmez. Çünkü fotoğraf yoktur yazıyı satan bir şey yoktur. Gazete okuru onları görmez bile. Oysa benim yazımın içeriği farklıydı demek.

Herkes kendinden bir pay buldu. Bu yazıyı yazarken dün sayfama koyduğum ’’DUYURU’’ yazımı 49 kişi beğeni tuşuna basmış. Yorumlarda katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Eleştirenler oldu, destek verenlerde oldu. Ancak okundu ve ses getirdiğine inanıyorum.

YAŞADIĞIM İSVEÇ’TE DE BUNA BENZER BİR ŞEY VAR

İsveç’te bir şekilde aldığı krediyi ödemeyenlere, bu yükümlülükten kaçanlara kredisi bitirilerek uzun yıl ceza veriliyor.

Biz burada ona ’’Kara Liste’’ diyoruz. Oraya düştüğünüz zaman 1 krona düşmüş bir telefonu dahi kendi üstünüze alamazsınız.

O nedenle kafası çalışanlar buraya düşmemek için elinde geleni yaparlar. Düşenlerinde vay haline. Bir daha dikiş tutmazlar. Hayatları biter, yaşamlarının geri kalanını bitkisel hayatta gibi geçirirler.

Yani insanlar bir şekilde cezalandırılıyor. Bu bir kişiye olsun ya da devlete ya da bir şirkete olsun. İnsanlar size güvenip bir kredi açıyorsa, bu kötüler bir şekilde cezalandırılıyor.

Bundan doğal ne olabilir. Yani kimse kimsenin yanına kar bırakmıyor bunu.

GÜVEN EN ÖNEMLİ ŞEY

Güven Avrupa’nın olmazsa olmazlarındandır. Bu yaşamın her boyutunda hissedilir. Örneğin ülke yönetiminde de bu olmazlarsa olmazlarındandır.

Yani siyasetçide de bu çok önemlidir.

Yani hep deriz ya, bir suiistimal de bir yolsuzlukta Türkiye’de neden sorumluluk mekanizması işlemez diye.

Yani istifa etmezler diye.

Çünkü Avrupa’da bir siyasi terbiye var. Hata var ise bile o insan o makamından elini ayağını çeker. O nedenle güven ve krediye dayalı bir yaşam en otokontrollü bir sistemdir.

Kimse bir şeyi ötelemez. Kimse kimseye kıyak çekmek. Kurallar kuraldır. Herkese göre kural yoktur. Tek bir kural vardır. O da güveni ve krediyi sarsmayacaksın.

O nedenle başımıza kuma sokmayalım. Bir de gerçekler var. Zafer kötülerin olmamalı ancak iyiler de mağdur olmamalı.

Ancak o kadar yazı yazdım facebook sayfamda yayınladım, bu kadar ilgi çekmedi. Tek bir duyuru tavan yaptı. Pes doğrusu. Bu da beni şaşırttı. Yine de kamuoyunun nabzını iyi tutuyormuşum.

Bu sevindirdi.

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