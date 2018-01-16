Suça sürüklenerek adalet sistemine giren çocuklara Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile iş birliği yapan Yön Koleji, 58 çocuğun hayallerini ve iyi dileklerini yansıtan 100 resmi, sevdikleri tanınmış isimlere ulaştırdı.

Sosyal projenin kutsal olanı da kuşku yok ki budur.

‘Bir çocuğun hayaliyle dünya değişir’ diyen ve fırsat eşitliği sağlamak için gayret etmeye devam edeceklerini söyleyen Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur’u kutluyorum.

Yön Koleji ve Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) ortak bir çalışmaya imza attı. Gönüllere dokunan iş birliği ile suça sürüklenme ve adalet sistemine girme riski altındaki 58 çocuğun yaptığı resimlerin; sevdikleri tanınmış isimlere iletilmesine vesile olundu. Çocuklar hayallerini ve iyi dileklerini içeren resimler ile büyüklerine seslendi.

TCYOV Başkanı Nevin Özgün, proje ile 10-18 yaş arasındaki çocuk ve gencin yaptığı 100 resmin; iş dünyasının önde gelen isimlerine, gazetecilere, eğitimcilere, sunuculara, spikerlere, yazarlara ve yöneticilere iletildiğini söyledi.

Bu çalışma ile çocukların hem yeteneklerini geliştirdiğini hem hayata katıldıklarını hem de kendilerini değerli hissettiklerini belirten Özgün, “Bildikleri isimlere resim yapmak ve mesajlarını iletmek çocuklarımızı çok heyecanlandırdı. Hayallerinin ötesinde bir şey yaşamış oldular” dedi. “Suç aslında çocuğun bir şekilde kendini ifade etme biçimidir” diyen Özgün, şöyle devam etti: “Çocuk adaletinin temeli önlemedir. Biz çocuklara farklı çalışmalarla başka türlü ifade alanları açıyoruz ki suçla ilişkilendirilmesinler. Kendini değerli birey olarak görebildikleri ölçüde aktif birey olmaları güçleniyor.”

Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur ise, “Bir çocuğun hayaliyle dünya değişir” diyerek, “Öğrencilerimizin hayal kurması ve onları gerçekleştirmek için bütün olanaklarımızı kullanıyoruz. Aynı zamanda fırsat eşitliği sağlamak ve başka çocuklara da dokunmak için çabalıyoruz. Suça sürüklenerek adalet sistemine giren çocuklarımıza destek olarak, onların da hayallerine yön vermek istedik” şeklinde konuştu. Çocukların hayallerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Uygur, “Bunları keşfetmek ve gerçekleştirmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar için çalışan tüm kurum ve kuruluşlar bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Gerek TCYOV Başkanı Nevin Özgün’ü gerekse Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur’u bu sosyal projeye verdikleri destekten dolayı kutluyorum.