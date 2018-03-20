Afrin’de kazanılan başarının coşkusunu yaşayalım ama ekonomik verilerdeki geriye gidişi de unutmayalım, bazı önlemleri vakit geçirmeden almaya çalışalım.

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1)Paramızın Dolar ve Euro karşısındaki eriyişi hızlandı.

Bu, özellikle döviz borcu olan iş dünyası için ciddi tehlike anlamına geliyor.

2)İthal ürünlere bağlı fiyat artışları önümüzdeki günlerde yeni bir ivme kazanabilir, enflasyon rakamlarında tırmanışa yol açabilir.

3)Dış ticaret açığı her ay biraz daha büyüyor.

Bir çok tarım ürününü bile ithal etmeye başladık.

Buna karşın ihracatımızda beklenen gelişme sağlanamıyor bir türlü.

4)Yeni istihdam alanları yaratılsa da nüfus artış hızının yüksek olması işsiz sayısının azalmasına imkan vermiyor.

İnşaat çalışmalarına ağırlık verilirken yeni sanayi tesisleri kurma konusunda ağır kalınıyor.

Çoğu üniversite mezunu milyonlarca işsiz gençle dolup taşıyor sokaklar.

5)Turizm, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı.

Ne var ki bu sektörde de geçmiş yılların özlemi çekiliyor.

Bu yıl da Ortadoğu’nun bir türlü huzur bulamaması ve zorunlu biçimde sürdürdüğümüz askeri hareketler nedeniyle beklediğimiz turist patlamasını yakalamamız zor görünüyor.

6)Uluslar arası kredilendirme kuruluşlarının ülkemize karşı “sıfırcı hocalar” gibi davranması da belimizi büküyor, uygun koşullarda kredi bulmamızı engelliyor, dış borcumuzun artmasına neden oluyor.

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Özetlemek gerekirse, dövizin sürekli arttığı, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu, işsizliğin önlenemediği, ithalat rakamlarının ihracat rakamlarının çok önünde koştuğu, turizmde beklenen gelirleri sağlamanın zor göründüğü, ciddi bir sanayileşme hamlesine bir türlü sıranın gelmediği zor bir dönemden geçiyoruz.

Afrin benzeri bir büyük harekat da ekonomi alanında başlatsak iyi olacak galiba!