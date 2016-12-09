Bir bilene (!) Sormak..!

Kadınlara bir müjdem var… Farkında değiller ama, Allah “dayak cezasını” bahşederek onları onurlandırmış…

Sakın “ne saçmalıyorsun sen?” diyerek başlamayın bu yazıyı okumaya. Bilmiyorsan bir bilene(!) sor prensibine dayanıyorum çünkü…

MEMRI-TV adlı bir kanalda yayınlanmış bir söyleşinin kaydı geçti elime. Ne yazık ki, tek gayesi insanları aydınlatmak(!) olan bu adamın(?) adını bilmiyorum… Gerçekten üzgünüm çünkü onunla karşılaşmayı çok isterdim… Tek bildiğim, bir “Arap Din Alimi(!)” olduğu…

Bakın neler diyor…

“Peygamberimiz kadının yüzüne vurup onu çirkinleştirmeye izin vermemiştir. Bu onun kadınları ne kadar onurlandırdığını anlatıyor bize. Yani karısını döven ermeğin, onun yüzüne vurmaması ve çirkinleşmesine neden olmaması gerekiyor. Dövüyorken dahi, kadına küfür etmemelidir. Bu inanılmaz bir şeydir. Kadını disipline sokmak için döverken bile küfür etmeyeceksin. Bunun yan sıra, her dayakta 10 kereden fazla vurulmaması emredilmiştir. Kadının kemiklerinin kırılmasına ve yaralanmasına izin yoktur. Dişleri kırılmamalı, gözü çıkarılmamalıdır. Dayak atmanın usulüne uygun davranmak şarttır. Kadın döverken, elini çok yükseğe kaldırmamaya da dikkat edilmeli ve göğüs hizasına vurulmalıdır. Bunlar kadını onurlandıran kurallardır.”

“Ama kadının terbiye edilmeye ihtiyacı vardır. Kocanın karısını terbiye etmesi, önce nasihatle olur. Bu fayda etmezse, onunla aynı yatağa girmemelidir. Eğer kadın hala inat ediyorsa, kurullara uygun olarak dövmenin vakti gelmiştir. Kısa bir soya kullanmak caizdir. Yüzüne ve kafasının acıtan yerlerine vurmamak önemlidir. Darbeler peş peşe vurulmamalıdır.”

Bu öğretinin(!) hedefi erkekler. Amacı doğru dövmenin usulünü öğretmek. Usul bilmek önemli. Bilirsiniz “eşek sevmenin de bir usulü vardır” diye bir atasözümüz var yani…

Ama bu muhteşem din alimi(!) kendini tutamayıp sonunda ağzındaki baklayı çıkarıveriyor…

“Dinimizin kadını bu kadar onurlandırması olan dayağın tek bir kabul edilebilir gerekçesi vardır, o da kadının kocasıyla yatağa girmek istememesidir!”

Söylediğim gibi, bu alimle(!) karşılaşabilmeyi çok isterdim…

Biraz nasihat etmeye çalışır; eğer fayda etmezse de, “nasıl olsa bu erkek, dövmenin kurallarına uymak gerekmez” diyerek ver yansın ederdim…

Sonra da; tek bir “belden aşağı” saplantının insanlara neler yaptırabileceğine şaşmaya devam ederdim..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...