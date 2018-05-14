Evet vardı ama şimdi yok… Yok oluşu geçici dünyadan… 10 Mayıs 2018 Perşembe günü, Ankara Spor Yazarları Lokali’nde anma programı düzenlendi.

Her zaman olduğu gibi, spor abidesi yeğeni Artun Talay ve kızı Özlem Erdönmez tarafından organize edilen anma toplantısının takdimciliğini son zamanların en başarılı spor yazarlarından Ali Öcal yaptı. Ali Öcal kardeşimiz başarılı yazarlığının yanına bir de takdimciliği eklemiş oldu.

Anma gününe Anayasa Mahkemesi eski efsane başkanımız Yekta Güngör Özden ağabeyimiz, büyüğümüzle gittik. Anma günlerine katılmayı hiç aksatmayan öğretmenim, Devlet eski bakanı Yücel Seçkiner, şampiyonlar şampiyonu Ahmet Ayık, hasta haliyle gelen Ali Abalı ağabeyimiz, Mamak Belediye Başkanı sayın Mesut Akgül, diş doktoru dostumuz, spor camiasının yakından tanıdığı Emre Diker, Prof. Dr. Gülfem Ersöz hanımefendi, Mustafa Salihlioğlu ağabeyimiz, Ankara Gazeteciler Cemiyet Başkanımız vefakâr Nazmi Bilgin, İzmir’den gelen Öcal Uluç ağabeyimizle anılar tazelendi. Kıymetli ağabeyim spor yazarlığında efsaneleşmiş Güray Soysal ağabeyimle Arman ağabeyimizin kulaklarını çınlatıp, öbür dünyaya gönderdik. Anma günündeki konuşmaları dinlediyse, çok mutlu olduğuna eminim.

Ödül verme töreninde bende bir süprizle karşılaştım. 4 – 5 yaşlarında bir delikanlıya ödül verdim. Şaşkınlığımı gören bizim Özlem Erdönmez “Ağabey bu genç rahmetli Erol Yaşar Türkalp’in torunu Alp” deyince şaşkınlığım geçti ve içimden “hey Erol Yaşar hey” dedim. Torunu görseydi ne derece mutlu olurdu…

Arman ağabeyi anlatmaya kitap yetmezse de, ben kendisini bir cümleyle tanımladım. Sevgiden, saygıdan, dosttan yana yüreği yolgeçen hanıdır. Allah nur içerisinde yatırsın. O dostlarını hiç unutmazdı, dostları da onu unutmuyor.

Güray Soysal ağabey “Bir daha ki anmayı Gazeteciler Cemiyeti’nde yapsak iyi olur, zira çok kişi ayakta kalıyor” dedi. Aynen katılıyorum, çoğu sporcu ve katılımcı ayakta kalmıştı. İnşallah 2019’da da Arman ağabeyin anma toplantısında bir arada oluruz.

Arman Talay ağabeyimiz Yozgat’ın yetiştirdiği ender insanlardandı. Tek cümleyle adam gibi adamdı. Bu bağlamda, Artun’a ve Özlem’e Arman ağabeyimizin anısını yaşattıkları için teşekkür ederim, sağ olsunlar.