Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayı içinde âdeta dünya turu yapacak. Bize göre aynı zamanda Erdoğan referandum sonrası zafer turudur.

Cumhurbaşkanı ay içinde Hindistan, (başladı ve bitti), Çin, ABD, Rusya, Katar ve son olarak Avrupa’da Belçika’ya gidecek. Hepsini üst üste koyunca bir ay içinde dünyanın etrafını dönmüş olacak. Bu bizim bildiğimiz ilk. Zafer turu dememizden amaç, özellikle Erdoğan politikalarını eleştirenlere referandum sonucunu göstermesi olacak. “Milli irade arkamda” sözleriyle yeni ilişkiler kurulmasının imkânlarını aranacak.

Bu kadar yoğun bir tempo, hava, gece gündüz farkı, iklim değişikliği sadece Cumhurbaşkanını değil yanındaki heyeti de “perişan” etmez.

.Ayın nerdeyse yarısını “o ülke senin, bu uluslararası toplantı senin uçuşlarıyla geçecek ve boş zaman kalırsa yurda uğradığında kendisi de AKP Genel Başkanlığına seçilecek, yeni hükümet revizyonları yapacak. Ankara’da şimdi yeni bakanlar konuşuluyor. Kongre, için 21 Mayıs öngörülüyor ama siyaset bu değişir.

Daha önce yazdık. AKP’de seçim bölgesinde genel, yerel ve referandumu kaybeden gider kuralı işetilmişti. Eğer bu kural işletilirse, başta Başbakan Yıldırım olmak üzere Bakanlar; Berat Albayrak, Tuğrul Türkeş, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Lütfü Elvan, Nabi Avcı’nın hükümetten ayrılması gerekiyor.

Örneğin en çok konuşulan ekonomi ilgili bakanların değiştirileceği söylentisi Cumhurbaşkanın uçağındaki resim yalanlıyor. Zeybekçi Cumhurbaşkanına eşlik ediyor. Diğer bakanların performanslarını biz bilemeyiz ama kongre ile parti yönetimlerinin yeni isimlerden oluşacağını, hatta meclis grup başkanvekillerinin değişmesi de mümkün.

Şunu da söyleyelim ekonomi ile ilgili biri başbakan yardımcısı olmak üzere altı bakan bulunuyor. Bu isimlerin hem kendi aralarında hem de diğer bakanlarla özellikle son zamanlarda ters düştükleri, medya aracılığıyla tartıştıkları gözden kaçmıyor. Değişiklik olacaksa bu isimler arsında olması çok yüksek.

Tavsiyemiz değişecek bakanlara bakıyorsanız öncelikle Cumhurbaşkanın dünya turuna çıkan uçağına bakınız. Uçağa binen koltuğunu korur. Binmeyen doğru partiye gider. Hem uçağa binen hem de koltuğunu kaybeden olursa, bu da siyasetin cilvesi deriz.

İsimler gelir gider de bu enflasyon ve faizler ne olacak diyen yok. Nisan ayı yıllık enflasyonu en yüksek düzeyine çıkacağı kesin. Çift haneli yüzde 15-16 düzeyinde bir artış gelecek yıl bu zamanlar tek haneye geri dönerse iyi. Bu dönüşün olmayacağını uzmanlar da siyasîler de biliyor. Hesaplar da buna göre yapılacak zaten.

İnsanlar fani ama koltuklar kalıcı. Birileri doldurur. Vatandaş da yüksek enflasyonlu ve faizli günlere doğru uçar.

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