Binlerce genç bir araya gelecek

TÜRK Telekom’un yeni gençlik markası ‘Selfy’, gençleri ana sponsor olduğu kış festivali Whitefest’e taşıyacak. Selfyliler kışın en sıcak festivalinde konaklamadan ulaşıma, kayaktan eğlenceye her alanda yüzde 20’ye varan indirimlerin sahibi olacak.

15 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında Uludağ’da üç ayrı dönemde gerçekleşecek olan ‘SelfyWhitefest’ ile gençler doyasıya eğlencenin tadını çıkaracak.

Türkiye’nin iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un yeni gençlik markası Selfy, Türkiye’nin en büyük gençlik ve kış festivali Whitefest’in ana sponsoru oldu. ‘Kuralları sen koy’ temasıyla yola çıkan Selfy dünyasına gelenler, birbirinden avantajlı indirim fırsatları ve özel etkinlikler ile festival coşkusunu doyasıya yaşayacak. Özel konaklama rezervasyonlarında yüzde 20’lik indirimden faydalanacak olan Selfy’liler, gece konserleri, kayak ekipmanı kiralama veya ulaşım rezervasyonlarından da birini seçerek, yüzde 10 indirimden faydalanabilecekler. İletişim ve eğlence dünyalarını kendi yaşam tarzlarına ve tercihlerine göre oluşturan Selfyliler, bu indirimlerini SelfyWhitefest’e özel diğer erken kayıt indirimleri ile birleştirebilecekler. Erken rezervasyona özel indirimler ise 19 Aralık 2016’ya kadar devam edecek.

Uludağ’da 15- 19 Ocak, 22- 26 Ocak ve 5- 9 Şubat olmak üzere üç dönem halinde gerçekleşecekolan festival, 24 şehir ve 90 üniversiteden 12 binden fazla genci bir araya getirecek.

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