Ekonomimiz rekor üzerine rekor kırmaya doyamıyor. En son rekor artış bina maliyetlerinde kırıldı. Bina maliyet endeksi toplamı geçen yıl yaklaşık üç kat artarak bir önceki yılın ortalamasında yüzde 7’den yüzde 19,7’ye yükselmiş.

Bir önceki yılda yüzde 6,9 oranında olan malzeme endeksi geçen yıl yüzde 21,9 oranında, işçililik de iki puan artışla yüzde 12,7’e çıkmış.

Bu rakamlar binaların fiyatlarının oluşmasına da neden oluyor. Hesaplara göre binaların fiyatları da en az yüzde 15 oranında artış var. Buna rağmen binalar, konutlar, iş yerleri, dükkânlar satılabiliyor mu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine peynir ekmek gibi satılıyor. Ülke genelinde geçen yıl satılan konut sayısında da rekor kırılmış ve 68 bin artışla bir önceki yıla göre 1. 4 milyon adete yani günde yaklaşık 4 bin konut satışına ulaşmış.

Satılan konutların 473 bini ipotekli yani banka kredili. Konut fiyatlarının artmasında, yoğun reklâmları, indirimli kampanyaları vergi artışlarından etkilememeyi sayabiliriz.

Bu yıl ne olur? Genel kanı konut sektöründe stok fazlalığı olması ve fiyat artışlarıyla satışların düşeceği şeklinde.

Bilinen; konut sektörü 120’den fazla sektörü besliyor. Konutta satışların veya üretimin yavaşlaması demek bu sektörlerin de durması demek. Sinyaller konutta işlerin zorlaştığı yönünde. Yeni teşvikler ve vergi indirimleriyle işi çözeriz.

ALKOL ÖLÇER Mİ, O DA NE?

Trafik kazalarında en büyük faktörlerden biri alkol. Alkollü sürücülerin yol açtığı kazaları önlemek için araçlara alkol ölçer adı verilen bir cihaz yerleştirilecekmiş.

Sürücü aracına alkollü olarak bindiğinde, cihaz bunu nefesten anlayacak ve belirli bir merkeze sinyal gönderecek. Merkezden gelen ekipler de sürücüyü önleyecek.

Böyle bir sistem bizde işlemez. Akla hayale gelmeyen yöntemlerle bu sistemi de çalışmaz hale getiririz. Nefesimizi algılamasın diye yakınına güzel koku koyarız, yüzümüze maske takar, atkı sarar, ağzımızı kapatırız, cihazın sinyal gönderme sistemini bozarız vs. Tıpkı emniyet kemerini kullanmamak için kemerin bağlantı yerine tıkaç koyup sistemi devre dışı bırakmak gibi.

Evde her türlü kaçak içkiyi üretmek için yöntemler geliştirenler buna mı çare bulamayacak?

EN KRİTİK MGK

Bizim gazeteci milleti önemli görüşmeleri, toplantıları ya tarihi ya kritik diye nitelendirir. Bu gibi hiçbir toplantı veya görüşme sıradan değildir.

En son geçenlerde yapılan Suriye’ye yönelik operasyonlara bakın. “Kritik toplantı, tarihi toplantı” diye veryansın edildi.

Bu kritik veya tarihi toplantı veya görüşme kullanımı 1980’lı yılların sonunda başladı. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının istisnasız hepsi kritiktir, tarihidir. Kritik olmayan Kurul toplantısına rastlayamazsınız.

Ama sonuçlarına bakarsanız çoğunun kritik veya tarihi içerikte olmadığı görülür. Başka tanımlar üretmek gerekir.