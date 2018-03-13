Tavla bilenler; yalnızca oynamayı değil, seyretmeyi de sever…

Çünkü her seyredilen oyun, seyircileri tavlanın dikkat edilmesi gerekli inceliklerini öğrenmesine ve asla yapılmaması gerekenleri kavramasına neden olur…

Nükleer silahların olası etkilerinden korkanların “yine de savaşmaktan vazgeçemedikleri için” dikkatli ve hesaplı davrandıklarını görmek de, insanı kendini tıpkı bir tavla maçını seyrediyormuş gibi hissetmesine neden oluyor…

Eğer çok oyun seyretmiş biriyseniz yapılan hataları ve kurulmak istenen pusuları görebiliyorsunuz…

Çağımızda ülkelerin dış ilişkileri yönetecek kadroların tecrübeli olması, bunun için şart…

…Ve bu günümüz Türkiye’sinde olmayan bir şey…

Kurulan pusuları göremediğimiz için bulaştığımız Ortadoğu bizi sonunda filli bir savaşa mahkûm etti… Yaklaşan seçimler nedeniyle, Dışişleri Bakanı bile iç kamuoyunun hoşuna gidecek demeçler veriyor… Tavla oymayı bilmediğimizi, rakiplerimize resmen ilan etmiş oluyoruz böylece…

Onlar da, haklı olarak hamleler yapıyorlar… En son örnek, Akdeniz’de Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’la yaşadığımız sorunların Ege’ye yansıyan benzerleri oldu… Yunanistan, Ege Denizi’nin dört farklı bölgesinde tatbikat yapmaya hazırlanıyor…

Tatbikat alanı olarak ilan edilen bölgelerden biri Kuzey Ege’de Taşoz Adası’nın doğusundan başlıyor Türk sınırına kadar olan bir bölgeyi kapsıyor. Bir diğer tatbikat alanı ise Çanakkale Yarımadası’nın batısı olacak ve kıyılarımıza tehlikeli derecede yakın…

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, “Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız” demesi ve Erdoğan da “Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar” diye yanıtlamasının üzerinden sadece birkaç gün geçti…

Peki siz ABD’nin izni, hatta itelemesi olmadan Yunanistan’ın böyle bin çıkış yapabileceğine inanıyor musunuz..? Üstelik kendi gibi NATO üyesi olan bir ülkeye karşı..?

Geçmişte gözlemlediğim benzer oyunları anımsayınca, kurulan pusuyu kavrıyorum… Halen bir Mars bir oyunla galip durumda olan ABD, doldurduğu başkalarının tezahüratları altında yeni bir Mars peşinde oydu apaçık ortada…

Üstelik en olmayacak yerde açıklar vererek sanki biz de “yok mu bu bizi Mars edecek” davetiye çıkarıyoruz…

TBMM’de görüşmeleri büyük bir aceleyle ve kavga dövüş biten “İttifak Yasası” ise en büyük açık…

Böyle bir yasayla seçim kazanmanın en büyük getirisi, başta ABD olmak üzere emperyalistlere hediye edilen bir zafer olabilir ancak…

Meyvelerini yer yer bitiremezler artık…

İnşallah Cumhurbaşkanı yasayı onaylamadan önce uyanır ve geri yollar…

Yoksa maçı 5-0 kaybetmemiz yetmezmiş gibi, tavlayı da kolumuzun altına sıkıştırmış olacaklar..!