BURSA’da, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rasim Şerifoğlu, bilinçsiz sporun sakatlıklara sebebiyet verdiğini söyledi.

Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rasim Şerifoğlu, ‘spor yaralanması’ denildiğinde insanların aklına ilk başta profesyonel sporcuların geldiğine ancak yaralanmaya maruz kalanların sadece yüzde 5’inin profesyonel olduğunu belirti. Op. Dr. Şerifoğlu, “Yaralanmalara maruz kalanların yüzde 95’ini sporu bilinçsizce yapanlar oluşturuyor. Bu yüzde 95’lik kesim, bir kısmı zayıflama uğruna, forma girme amacıyla bilinçsiz bir şekilde spor yapıyor. Bir kısmı da halı sahalarda yapılan maçlarda sakatlanıyor. Burada da aynı şekilde bilinçsiz yapılan sporun zararları karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

​Spora başlamadan önce uyulması gereken önemli kurallar olduğunu kaydeden Op. Dr. Şerifoğlu, “İlk önce insanın kendi vücudunu tanıması gerekiyor. Spor yapacak kişinin vücudunun, yaş grubunun, sağlık durumunun hangi spora elverişli olduğunun bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. İkincisi spor yapacak kişi temel konularda eğitilmiş olmalı. Özellikle hangi hareketlerde zorlanırsa, nasıl ağrılar oluşabilir ve bunlardan nasıl kaçınabilir, ayrıca sakatlık durumlarında ilk tedavi nasıl olmalıdır? Spor yapacak kişinin bu tip bilgileri öğrenmesi gerekir” dedi.

Spor yaralanmalarının iki sebepten kaynaklandığını belirten Şerifoğlu, “Birincisi, kişinin kendisinden kaynaklanan bozukluklardır, bir diğeri de çevre şartlarının bozuk olmasıdır. Kişinin kendinden kaynaklanan bozukluklar aşırı şişman olması ya da dizlerinde kireçlenmesi olan birinin o bölgeyi aşırı zorlaması veya aşırı hırslı olup mutlaka ben bu işi başaracağım deyip, vücuduna kaldırılabileceğinden fazla yüklemesidir. Çevre faktörlerinin bozuk olmasına ise halı sahada maç yaparken uygun bir ayakkabı giyilmemesini ve eldiven kullanmadan kaleye geçilmesini örnek gösterebiliriz” dedi.

‘ISINMAYI İHMAL ETMEYİN’

Spor öncesinde ısınmanın önemine dikkat çeken Op. Dr. Şerifoğlu, “Spor öncesinde ısınma ve esneme egzersizleri çok önemli. Kaslarımızı yeterince esnetmez ve ısıtmazsak ani hareketler sonucu direk yırtılma oluşabilir. Yırtılmada ameliyata kadar gidebilecek yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle spor öncesi ve spor sonrası yapılacak hareketler çok önemli. Spor sonrasında yapılan hareketler de erken dönem yorgunluğunu önleme amaçlıdır” şeklinde konuştu.

Spor yaralanmalarının büyük çoğunluğunun basit hasarlardan oluştuğunu dile getiren Op. Dr. Rasim Şerifoğlu, “Yüzde 30 gibi de uzun süreli tedavi gerektiren sakatlıklar meydana gelebiliyor. Hasarın ilerlemesini engellemek çok önemli. Biz buna ilk tedavi diyoruz. En basitinden akut durumlarda o bölgeye buz uygulamak ve o bölgenin yukarıya kaldırılması ve sabitlenmesi önemli. Bunların yapılmasının ardından acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Halı sahada yaralanıp çıkıkçıya gidip 10-15 gün sonra ağrıları geçmeyince bize gelenler var. Bu tip durumlarda en korktuğumuz şey, özellikle tedavisi gecikmiş damar yaralanmaları ya da sinir yaralanmalarıdır ki; en çok aşırı sıkmalarda veya kontrole gelmeyen hastalar üzerinde oluşabiliyor. Bunlar da kalıcı sakatlıklara varabilir. Spor yaralanmaların çok küçük bir kısmında ameliyat gerekiyor. Doktora gelmekten çekinmesinler, takipteki amacımız kalıcı hasarların oluşmasını engellemek” diye konuştu.