Remzi Oğuz Arık isminin çağrışım kelimesi pek çok kişi için “Coğrafyadan Vatana” ifadesidir.

Onun yazmış olduğu Coğrafyadan Vatana kitabı ile İdeal ve İdeoloji kitabı MEB 1000 Temel Eser dizisinden yayınlanmıştı. Sadece bu iki eser bile Remzi Oğuz Arık ismini ölümsüzleştirmeye yeter. Ancak onun eserleri ve hizmetleri bunlarla sınırlı değil.

Kozan’a bağlı Feke beldesi Sandık Emini Mehmet Ferid Bey’in oğlu olarak 1899 yılında Kabaktepe köyünde doğdu. Bu sırada hiç kimse bu küçük çocuğun Fransa’lara gideceğini ve orada sanat tarihi ve arkeoloji alanında doktora yapacağını bilemezdi. Onun soyundan Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Feda Şamil Arık gibi değerli bilim adamlarının çıkacağını da tabii ki hiç kimse tahmin edemezdi.



Arıklı (Arıklu) Cemaati 1572 yılı nüfus ve arazi sayım defterinde (Adana Mufassal) 38 nefer vergi nüfusu olan bir cemaatti. Kırıklu Cemaatine bağlı olarak yaşıyorlardı ve bundan önceki defterde kayıtlı olmadıkları belirtilmişti.

1721 yılında Sultan III. Ahmet, konar-göçer cemaatlerden vergi ve asker almak için Kozan yöresinde yeni bir nüfus ve arazi sayımı başlattı. Yörenin en büyük ve en güçlü aşireti Kozanoğulları idi. Kozanoğulları aşiretinin kendisi vergi vermediği gibi, kendisine bağlı olan veya aynı çevrede yaşayan Bayezidoğulları, Topaloğulları gibi aşiretler de bunları örnek alarak vergi vermiyorlar, ayrıca fırsat buldukça eşkıyalık hareketlerine de girişiyorlardı. 1721 yılı defterinde Arıklı cemaatinin hiçbir zaman vergi vermediği belirtilmekteydi. İşte kahramanımız bu aşiretin bir üyesi olarak dünyaya atıldı.



Remzi Oğuz 10 yaşında iken Selanik’te bulunan ablasının yanına giderek eğitimini burada sürdürdü. 1913 yılında İstanbul’da Mercan İdadisi’ne kayıt oldu. Zor günler geçirdi. İzmir Sultanisi’ne ve daha sonra İstanbul Muallim Mektebi’ne devam ederek buradan mezun oldu.

Birinci Dünya Savaşı’na gönüllü ihtiyat subayı olarak katıldı. Gazi oldu. Darüleytam’da öğretmenlik yaptı. İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Adana’ya gelerek Zafer-i Milli Nümune Mektebi’nde müdürlük yaptı. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1926) arkeoloji ve sanat tarihi konusunda doktora yapmak üzere Fransa’ya gönderildi. 1931 yılında doktorasını bitirip döndüğünde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde görev aldı. Birçok kazılara katıldı.1939 yılında Atatürk’ün bizzat açtığı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne arkeoloji profesörü olarak atandı. 1949 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları profesörlüğüne atandı. 1950 yılında Demokrat Parti’den Seyhan milletvekili olarak seçildi. 1952’de istifa etti ve Türkiye Köylü Partisi’ni kurdu. Bu partinin genel başkanı iken Adana-Ankara seferini yapan uçağın havada infilak etmesi sonucu vefat etti. Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki şehitlikte ebedî istirahatgâhına emanet edildi(1). O zamanlar felaket senaryoları üretilmediği için olay tarihe basit bir uçak kazası olarak yazıldı.

Remzi Oğuz Arık Kozan Dağları’ndaki bir Türkmen aşiretinin çocuğu olarak doğmuş, Osmanlı’nın sonunu; Cumhuriyet’in doğuşunu ve gelişmesini; çok partili dönemin ilk yıllarını yaşamış bir ideal, bir ülkü eridir. 1944’lerin Turancılığı yerine ayakları daha çok yere basan Anadolu Milliyetçiği ülküsünü yaymak yolunda şehit olmuştur. Onun İdeal ve İdeoloji, Coğrafyadan Vatana kitapları bugünkü gençliğimiz için de bir rehber olacaktır.

H. Emin Sezer, “ARIK, Remzi Oğuz”, DİA, 3, İstanbul 1991, s. 357- 358.