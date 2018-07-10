Akgül, “Bilecik istiklal savaşında iki defa işgale uğramış yakılmış yıkılmış, Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri’nin önemli bir bölümünün geçtiği ve çok sayıda şehit verilerek kazanıldığı yerdir.”

Ankara Bilecikliler Derneği Başkanı Hasan Akgül ile dernek ve Bilecik hakkında söyleşi yaptık .Akgül “Türkiye de STK lar da görev yapmak gerçekten bir şeyler yapmak isterseniz oldukça zor iş özellikle batı illerinin derneklerinin işi daha zor” diyerek anlatmaya başladı.

Akgül, “Ankara Bilecik’liler Derneği 1993 tarihinde sekiz değerli büyüğümüz tarafından kurulmuş bu güne kadar ayakta kalmayı başarabilmiştir. Bu vesile ile derneğimizin kurucusu yöneticisi ve üyesi olarak görev yapmış ve ebediyete intikal edenlere Allahtan rahmet hayatta olanlara sağlıklı mutlu huzurlu bir yaşam dilerim”.

Akgül, Bilecik’i ve Anadolu tarihindeki yerini şu şekilde dile getirdi; “Bilecik Ankara’ya 316 km. mesafede olan küçük bir nüfusa sahiptir, Coğrafi olarak bir bölümü Marmara, bir bölümü Karadeniz bir Bölümü İç Anadolu bir Bölümü Eke bölgesi ile sırırdır önemli geçiş yoludur.

Tarihi olaylara baktığımızda Türk ve Dünya tarihinde önemli olayların meydana geldiği, savaşların sebep ve sonuçları ile oldukça önemli bir ilimizdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu Söğüt, Ertuğrul Gazi’nin Türbesi ve ilim ve din bilgini Şeyh Edebali’nin yaşamının büyük bölümünün geçtiği ve kabrinin olduğu ildir” dedi.

“Bilecik istiklal savaşında iki defa işgale uğramış yakılmış yıkılmış, birinci ve ikinci İnönü Muharebelerinin önemli bir bölümünün geçtiği ve çok sayıda şehit verilerek kazanıldığı Metristepe Kanlı pınarın olduğu yerdir. Yani her karış toprağı şehit kanı ile yoğrulmuştur” diyen Akgül Bilecik’in tarihteki yerine vurgu yaptı

Akgül; “Biz Dernek olarak öncelikle Ankara’da ikamet eden Hemşerilerimizi birbirleri ile iletişimini sağlamak uzun yıllar ata topraklarından uzak kalmış hemşerilerimizin hasretlerini giderme ve yaşatma gayreti içinde oluyoruz. Bu maksatla çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz Kahvaltılı ve yemekli toplantılar düzenliyoruz. Gençlerimiz ile özellikle üniversite gençlerimiz ile irtibatlı olma gayreti içindeyiz.

2017 Yılı içinde Çeşitli üniversitelerde okuyan öğrencileri Söğüt Bilecik ve Pazaryeri ilçemize götürdük. Hem tarihimizi anlattık hem de Pazaryeri ilçemizde dünyaca ünlü topraktan birçok ürün meydana getiren çömlek ustalarımızdan çömlekçilik sanatının inceliklerini gençlerimiz ile birlikte inceleme ve bilgi edinme fırsatı bulduk”

Ankara Bilecikliler Derneği Başkanı Hasan Akgül sonsöz olarak şunlara değindi; “Altındağ Belediyesi Tarihi Hamamönü Kabakçı Konağında İlimizi kültürümüzü türkülerimizi ezgilerimizi tanıtıcı programlar düzenledik bu vesile ile Altındağ Belediye Başkanı ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Dernek olarak bundan sonraki hedeflerimiz BEBKA ile ve Belediyeler ile daha sıkı irtibatlı olarak tarihi ve kültürel değerlerimizi bizden sonraki kuşaklara aktarmak için gayret emektir.”