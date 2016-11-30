BİLD: Merkel Türkiye ile yeni fasıl açılmasına karşı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ile AB’ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasını “tavsiye ettiği” iddia edildi.

Bild gazetesine göre Merkel, Türkiye ile müzakerelerde “yeni fasılların açılmasına karşı olduğunu” söyledi.

DWelle Türkçe tarafından yansıtılan haberde Merkel’in Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinde yeni fasılların açılmasına karşı çıktığı öne sürülürken Hristiyan Birlik partileri meclis grup toplantısında Merkel’in seçim bölgelerinde Türkiye ile ilgili gelişmeler hakkında yapılacak açıklamalarda bu hususun vurgulanmasını “tavsiye ettiği” belirtildi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile müzakerelerin durdurulması çağrısı anımsatan DWelle, “Geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Türk hükümetinin başarısız darbe girişimini izleyen uygulamalarından dolayı tam üyelik müzakerelerinin dondurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

AP’nin kararında açık fasıllarla ilgili görüşmelerin dondurulması ve başka fasıl da açılmaması talep edilmişti. Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceğine devlet ve hükümet başkanları karar veriyor” dedi.

Angela Merkel’in dün Berlin’de yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdığı anımsatıldıktan sonra Merkel’in Türkiye’nin de Avrupa gibi güvenilir bir sözleşme ortağı olduğunu düşündüğünü söylediğine dikkat çekildi.

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