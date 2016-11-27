Bild: Almanya İncirlik’e alternatif için Ürdün ile temasta

Almanya’nın, İncirlik Üssü’ne alternatif bir üs aradığı iddia edildi.

Bild gazetesi, İncirlik Üssü’nde konuşlu Alman askerleri ve Tornado keşif uçakları için alternatif arayan Almanya’nın yarın (Cumartesi) Ürdün’de temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre, Ürdün’ün başkenti Amman’a gidecek Alman heyeti, burada İncirlik için alternatif üs görüşmeleri gerçekleştirecek.

NEDENİ TEZKERE UZATILIRKE NKABUL EDİLEN PROTOKOL

Alman heyetinin Ürdün’de yapacağı temasların, İncirlik tezkeresinin uzatılması sırasında kabul edilen ve İncirlik’e alternatif aranmasını öngören protokol gereği olduğu belirtiliyor.

Bild gazetesine konuşan Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, İncirlik Üssü’nde bulunan Tornado uçakları ve askerlerinin başka bir yere taşınması, keşif uçuşlarının haftalarca yapılamaması anlamına geliyor.

Alman askerlerinin İncirlik’ten başka bir yere kaydırılıp kaydırılmayacağı da henüz netlik kazanmış değil. Alternatif arayışlarının, zorunlu kalınması durumuna yönelik ön hazırlık olduğu belirtiliyor.

İncirlik’e alternatif olarak Ürdün’ün dışında Kuveyt ve Kıbrıs’ın da adı geçiyor.

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