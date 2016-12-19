Bilardoyu kahvehane sporu olmaktan çıkardılar

TÜRKİYE Bilardo Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Ali Rıza Talan, bilardoyu kadınların da oynayabileceğini göstermek ve kahvehane sporu olmaktan çıkarmak için 60 genç kızı eğitmeye başladı.

Genellikle erkeklerin ilgisini çeken bilardo sporunda kadınlar da kendini göstermeye başladı. Manisa’da Bilardo İl Temsilcisi Ali Rıza Talan, sporun yaygınlaşması ve kötü algıların yıkılması için kadınları eğitmeye başladı. Kadınların da bilardoda başarılı olduğunu anlatan Ali Rıza Talan, en az erkekler kadar yetenekli olduklarını söyledi. 60 genç kızı eğittiğini dile getiren Talan, “Bugüne kadar erkek sporu olarak algılanan bilardo sporuyla ilgili yaptığımız çalışmalarda kızların sayısı 60’ı buldu. Türkiye şampiyonasında bu sayı 12. Kızları bu sporun içine çekmek istiyoruz. Bununla ilgili okullarda seminerlere başladık. Her okulda ilgilenen kızlar çıkıyor. Kızlar erkekler kadar yetenekliler. Istaka tutma, pozisyon alma, topa bakma gibi temel bilgileri çabucak öğreniyorlar” dedi.

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