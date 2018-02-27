Almanya’nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonasında Semih Saygıner ve Tayfun Tabdemir’den oluşan Milli takımımız; Peru, Almanya ve Kolombiya’nın bulunduğu gruptan farklı sonuçlar ile namağlup olarak çeyrek finale çıktı ve yarı finale yükselme müsabakasında bir kez daha mücadele ettiği Almanya’yı 40-31 skor ile mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Finale yükselme müsabakasında ise Avusturya takımına karşı mücadele eden Milli takımımız, müsabakaya çok daha iyi başlamasına rağmen 40-38 gibi bir sonuçla yenilerek bronz madalya kazandı Şampiyonada birinciliği göğüsleyen ülke G.Kore takımı olurken, Avusturya takımı ikinci, Türkiye ve Danimarka takımları da üçüncü oldu
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Bilardo Milli Takımımız dünya üçüncüsü oldu
Almanya’nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonasında Semih Saygıner ve Tayfun Tabdemir’den oluşan Milli takımımız; Peru, Almanya ve Kolombiya’nın bulunduğu gruptan farklı sonuçlar ile namağlup olarak çeyrek finale çıktı ve yarı finale yükselme müsabakasında bir kez daha mücadele ettiği Almanya’yı 40-31 skor ile mağlup ederek yarı finale yükseldi.