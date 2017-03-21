Basın İlan Kurumu’nun(BİK) dijital dönüşüm çalıştayında gençler söz hakkı buldu. Fikir alış-verişinde bulunan gençler medyanın sıkıntılarına görüşleriyle çözüm aradı.

Basın İlan Kurumu’nun Erasmus+ K3 kapsamında düzenlediği Gençlerin Katılımı İle Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Projesi İç Anadolu bölge Çalıştayı’na Ankara da devam edildi. Çalıştay Cenk Koray Doğan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdulrezzak Altun, Avrupa Birliği Erasmus Plus Genel Koordinatörü İbrahim Demirel’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıştay’da ilk olarak sözü Cenk Koray Doğan aldı. Yerel basında yapısal sorunlar ülkenin mevcut kalkınma hızının bile gerisinde kaldığını söyleyen Doğan, ” Basın İlan Kurumu olarak tüm kamu kurumlarının imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Yerel basının kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Doğan’dan sonra söz alan Prof. Dr. Abdulrezzak Altun,” Çalıştay da bir hoca bir akademisyen olarak değil sizden biri olarak yer alıyorum” derken basının problemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, ” 21.yüzyılın ilk çeyreğinde hayatımızı kazanmak için seçtiğimiz bu alanın çeşitli krizler içinde olduğunu görüyoruz. BİK bu alanda çalışanlar tarafından pek bilinmiyor. Düşünce ve ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda en az adı geçmesi gereken para maalesef düzenin işlemesi için önemli bir noktada.”

BİK olmadan Türkiye’de yerel gazeteciliğin geleceğini görmüyorum diyen Altun, ” Habercilik pahalı bir iş, sonuç olarak bu işi yapmak isteyen herkes hayatını sürdürebilmek için bu meslekten gelir elde etmek zorunda. Desteklerin dışında reklam gelirleri de arttırılmalı.” ifadelerinde bulundu.

Altun, “Türkiye de ayrılan reklam pastasının yıllık 2.5 milyar dolar civarındayken ABD’de bu rakam 90 milyar doların üzerinde medyanın finansmanı açısından yeterli değil. Medyanın İstanbul merkezli olması yerel basın açısından ciddi sıkıntılar doğuruyor. En büyük şikayetimiz ise kes yapıştır modeli. Özgün habercilikten uzak habercilik.”dedi

Genç nüfusumuzun fazla olması belli sıkıntılar yaratırken bu potansiyel kullanılabilirse ülkeye inanılmaz bir dinamizm katacaktır diyen Altun, ” Sektör ve İletişim Fakültelerinde verilen eğitim örtüşmüyor .Bu noktada çuvaldızı birazda kendimize batırmalıyız, sektörün değişimlerini kapsamalıyız” ifadelerinde bulundu

Dört oturumdan oluşan çalıştay konuşmacıların ardından çeşitli illerden gelen hukuk, işletme ve iletişim alanından bir çok gencin görüş alışverişi çözüm odaklı konuşmalarıyla devam etti.

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