BIC Angels, Lala Eğitim’e yatırım yaptı

BIC Angels eğitim sektörüne yeni bir soluk kazandırma hedefiyle yola çıkan Lala’ya 3.6 Milyon TL değerleme ile yatırım gerçekleştirdi.Eğitim teknolojileri şirketi olan Lala, geliştirdiği online takip sistemiyle hem öğrencilere hem de öğretmenlere değer katıyor.

Lala, üniversite sınavına hazırlık sürecinde öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve kurum yöneticilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Bir eğitim teknoloji şirketi olan Lala, geliştirdiği mobil uygulamalarıyla öğrencilerin YGS ve LYS sınavlarına hazırlanırken çözdüğü soru bankalarındaki performanslarını online ölçerek kullanıcılarına raporluyor. Öğretmenler, öğrencilerinin performanslarını www.lalaegitim.com üzerinden takip ederek çıkan sonuçlara göre öğrencilerine ödev verebiliyor, öğrencilerinin ödevlerini takip edebiliyor. Öğrencinin güçlü ve zayıf noktalarını online olarak raporlayan Lala, kullanıcının etkili çalışmasını, doğru yönlendirilmesini sağlayarak başarıya ulaşmasına yardımcı oluyor.

Doğru ekip, doğru proje, doğru zaman

Uzun süredir eğitim sektöründe birçok proje ile görüştüklerini söyleyen BIC Angels kurucu ortağı Dr. Joachim Behrendt, doğru zaman, doğru ekip, doğru proje üçlüsünü bularak Lala’ya yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. Türkiye’nin önde gelen birçok özel eğitim kurumu ile anlaşması olan Lala’nın, 35 bin kullanıcısı ile büyüme potansiyelinin dikkat çekici olduğunu ekleyen Behrendt, Türkiye’de eğitim pazarının genç nüfus ve her gün daha çok bilinçlenen anne babalar sayesinde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Sektör liderlerini bir araya getirdiler

Osmanlı Dönemi’nde şehzadelerin eğitmenlerine verilen unvandan yola çıkılarak isimlendirilen “Lala”, Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu Eray Erdoğan, Furkan Taşel ve Tekin Öztekin tarafından Ağustos 2015’te kuruldu. Hızlı bir büyüme ile 35 bin kullanıcıya ulaşan Lala, Türkiye’nin önde gelen birçok özel eğitim kurumu ile anlaşmanın yanı sıra üniversiteye hazırlık sektörünün lideri 12 yayınevi ile iş ortaklığını sürdürüyor. Aldıkları yatırım sonrasında, üniversiteye girişte hem öğretmenin hem öğrencinin yükünü hafifletecek ürünleri Luna’yı geliştirmeyi planladıklarını söyleyen İş Geliştirmeden sorumlu kurucu ortak Eray Erdoğan ayrıca satış ve pazarlama kanallarına odaklanmayı hedeflediklerini ekledi.

Yeni dönemin iş hedefi TEOG öğrencileri

Lala’nın 2015 yılında sadece YGS ve LYS öğrencilerine hizmet verdiğini söyleyen Eray Erdoğan, 2016 senesinde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini de hedeflerine eklediklerini belirtti. 2017 yılıyla birlikte liselere hazırlık pazarına da gireceklerini ekleyen Erdoğan, iş hedeflerinin arasında TEOG öğrencilerine ve kurumlarına da hizmet üretmek olduğunun altını çizdi.

Lala’nın uzun dönemdeki hedefinin bir öğrencinin hem akademik hem kişisel gelişimini takip etmek olduğunu belirten Erdoğan, öğrencinin kendisini tanımasına, güçlü ve zayıf yönlerini görmesine, ilgi alanlarını tespit etmesine olanak sağlayacaklarını belirtti. Eray Erdoğan öğretmenleri, velileri ve kurum yöneticilerini de bu gelişim sürecine dâhil ederek öğrenciye doğru yönlendirmeler yapılmasına vesile olmanın nihai hedefleri olduğunu aktardı.

Lala’ya yatırım yapan yatırımcılar arasında Lala’nın tohum yatırımını da gerçekleştiren İlbek Andican, BIC Angels kurucusu Dr. Joachim Behrendt, Project House kurucu ortağı Mehmet Onarcan ve Alara Energy&Yacht Group Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Yurtoğlu bulunuyor.

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