BEYTEPE PARKI TÖRENLE AÇILDI

Çankaya Belediyesinin yeni yaptığı “Beytepe Parkı” bölge halkının da katıldığı törenle açıldı.

Çankaya Belediyesi 2018 yılı projelerinden birisini daha halkın hizmetine sundu. Yapımı kısa süre önce tamamlanan Beytepe Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Beytepe Mahallesi 1790 ile 1803 sokakların kesişiminde yer alan Beytepe Parkı’nın açılışına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşçı, Mamak İlçe Başkanı Adnan Demirci, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TAŞDELEN: “VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ FAZLASIYLA TUTTUK”

Yazın geçmesinin ardından açılışlara kaldığı yerden devam edildiğini belirterek konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eylül ayıyla birlikte başlayan ve Kasım sonuna kadar sürecek dönemde 24 yeni açılışın yapılacağını belirtti. Başta kısa süre önce açılışı yapılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri ile Erdal İnönü Yüzme Havuzu olmak üzere tamamlanan projeleri hatırlatan Taşdelen; “Bundan 4 buçuk yıl önce seçimlerde verdiğimiz bütün sözleri tutmuş bulunmaktayız. Hatta daha fazlasını gerçekleştirdik” dedi.

“FERMANI HALK VERECEK DERMAN DA BİZDEN OLACAK”

Bu parkı Beytepe’ye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Taşdelen, ”İmar planının kesinleşmesiyle birlikte önümüzdeki sene Beytepe için bir kalkınma senesi olacak. Önümüzdeki yaz bütün altyapı eksiklerini gidereceğiz ve bu bölgedeki parklara hız vereceğiz. Halkımızın isteklerini yerine getireceğiz. Ferman sizden, derman bizden, fermanı halk verecek derman da bizden olacak” diye konuştu.

Parkın açılış törenine katılan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaptığı konuşmada, Taşdelen’in yaptığı çalışmaları mutlulukla izlediklerini ve çok başarılı projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokole katılanlar vatandaşlarla birlikte kurdale keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

2 BİN 348 METREKARE ALANA SAHİP

Beytepe Parkı, herkese hitap edecek özelliklerle donatıldı. 1200 metrekaresi yeşil alan olan ve yüzlerce çiçekle süslenen park, sentetik çimden oluşan 342 metrekarelik koşu yolu, 420 metrekarelik basketbol sahası, sert zemin döşemeden oluşan 276 metrekarelik yürüyüş yolu ve çocuklar için oyun alanına sahip. Toplam alanı 2 bin 348 metrekare olan Beytepe Parkı, vatandaşların dinlenmeleri için pergola ve ahşap banklarla da donatıldı.