Beyşehir Gölü balıkçıların ekmek kapısı oldu

Beyşehir Gölü, bir taraftan ilçede balıkçılık yapan vatandaşların ekmek kapısı olurken, diğer taraftan seyrine doyum olmayan günbatımı görüntüleriyle fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nden istifade eden çok sayıda avcının geçimini balıkçılıkla sağladığını belirterek, balıkçılık mesleğinin ise sulara serilen metrelerce ağlarla icra edildiğini söyledi.

Kışın evlerine ekmek götürebilmek için soğuk havaya rağmen tekneleriyle göl sularına açılan avcıların, akşam serdikleri ağlara takılan balıkları günün ilk ışıklarıyla topladığını vurgulayan Özaltun, şöyle konuştu:

“Ağlara takılan balıkları tüccarlara satarak geçimlerini temin etmeye çalışan balıkçılar, göl üzerindeki mesaisini her gün bu şekilde yürütüyor. Yani, göl üzerinde balıkçılarımız ekmeğini, gün batımında serdikleri ağlarla sağlıyor. Dünyada gün batımının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü üzerinde güneşin kaybolmaya yüz tuttuğu anlarda göl sularına ağ seren balıkçıların, su yüzeyinin kızıl renge dönüştüğü grup vaktinde gerçekleştirdiği mesai anlarında ve kıyıya dönüş yolculuğu esnasında ortaya çıkan muhteşem görsellik ise fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.”

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