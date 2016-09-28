Beypazarı’ndan kısa kısa haberler

2 22 kişilik kadroya 156 kişi başvurdu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli okullarda görevlendirilmek üzere açılan 22 kişilik kadroya, 156 kişi başvurdu.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından ve İŞKUR projesi kapsamında çeşitli okullarda 9 ay süreyle görevlendirilecek 22 kişilik işçi kadrosu için duyuru yapıldı.

Duyurunun ardından belirtilen kadronun yaklaşık 8 katı başvuru alınınca işe alınacaklar noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

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