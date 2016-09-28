Beypazarı’ndan kısa kısa haberler

1Beypazarı’nda devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırbaşı mevkisinden Beypazarı’na gelen Mithat Irmak idaresindeki 06 BGU 35 plakalı sebze yüklü kamyon, Tahirler Mahallesi yakınlarında, frenlerinin boşalması sonrasında devrildi.
Kazada, sürücü Mithat Irmak, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı sürücü Irmak, 112 ambulansıyla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
222 kişilik kadroya 156 kişi başvurdu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli okullarda görevlendirilmek üzere açılan 22 kişilik kadroya, 156 kişi başvurdu.
İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından ve İŞKUR projesi kapsamında çeşitli okullarda 9 ay süreyle görevlendirilecek 22 kişilik işçi kadrosu için duyuru yapıldı.
Duyurunun ardından belirtilen kadronun yaklaşık 8 katı başvuru alınınca işe alınacaklar noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.