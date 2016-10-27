Beylikdüzü Belediyesi’nden Cumhuriyet filmi

CUMHURİYET Bayramı’nın 93’üncü yıl dönümü nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi, Yunus Emre’nin “Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san!” dizelerinin yer aldığı Cumhuriyet filmi hazırladı.

Beylikdüzü Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından yayınlanan, kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanan 2 dakika 12 saniyelik Cumhuriyet filmi, Cumhuriyet ve demokrasinin birlikte güzel olduğu, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in “Bu mücadele başarıya ulaşırsa, hükümet şekli ne olacak?” sorusuna “Zamanı geldiğinde Cumhuriyet olacaktır” yanıtı verdiği ifade edildi.

Cumhuriyet filmi, Türkiye’nin 1920’lerden bu güne hep doğru yolu gösteren, aynı rota üzerinde ilerlemesini sağlayan ‘Cumhuriyet pusulası’nın üzerinde ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler’ yazılı oduğu belirtildi. Çeşitli animasyonlarla desteklenen filmde şu ifadeler yer aldı:

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“Cumhuriyet; milli iradeye dayalı devlet düzeni, eşit yurttaşların onurlu birliğidir. Cumhuriyet, din ve devlet işlerinin ayrılmasını gerektirir. Demokrasi, cumhuriyet ile en uyumlu yaşam biçimidir.

Demokrasi ve cumhuriyet birbirinden güç alır, birbirine değer katar. Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı siyasi bir yapı da gerektirir.

Çünkü demokrasi çoğunluğun yönetme, azınlığın var olma hakkı demektir. Özetle demokrasi tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı rejimin adıdır. Cumhuriyet ve demokrasiyi ayakta tutan asıl güç insandır.

Bugün bize düşen görev, Cumhuriyet ve demokrasinin temel değerlerini hayatımızın her alanında hakim kılmaktır. Bunun için Yunus Emre’ye kulak vermek yeter; Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san! Yani kendin için ne istiyorsan başkası için de aynısını iste. Ve kendine yapılmasını istemediğin ne varsa başkasına da yapılmasına izin verme. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi.”

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinliğinde aynı içerikte 26 sayfalık bir de broşür bastırıldı.

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