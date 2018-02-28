Koru Hastaneleri Sağlık Grubu sağlık sektöründe teknolojinin geldiği son noktaya dikkat çekti

Koru Hastaneleri Sağlık Grubu teknolojide ABD Miami Çocuk Hastanesi hekimleri ile aynı anda görsel ve işitsel olarak hastayı değerlendirebilecek ve ortak tedavi kararı alabilecek noktaya geldiklerini ifade ettiler.

Basın toplantısında kısa, orta, uzun vadeli projelerini anlatan Koru Hastaneleri Sağlık Grubu’nun toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın mensuplarına sağlık sektöründe teknolojinin geldiği son nokta anlatıldı.

Doç. Dr. Bahadır Ege, ” Koru Sağlık Grubu Türkiye’de 7 yıldır hizmet veren sağlık kuruluşlarından biri oldu. 2017’de yaptığımız yatırımlarda Bolu Koru Hotel ve Sincan Koru Hastaneleri başta geliyor. Koru Hastaneleri Sağlık Grubu, vizyon olarak sağlıkta güvenilir, kaliteli, şeffaf anlayışı hedefledi. Misyon olarak ise akademik etik anlayışı, bilimsel teknolojileri takip ediyoruz. Memnuniyet odaklı ve çalışanlarına saygılı yaklaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ege, ” Koru Ankara Hastanesi 26 kattan ve 68 poliklinikten oluşuyor. En iyi hizmet veren hastanelerden biriyiz. Kadromuzda 29 Profesör Doktor, 18 Doçent Doktor, 6 Yardımcı Doçent, 60 uzman doktor, 8 pratisyen hekim var. Özellikli bölüm sayımız çok olduğu için başarımızın kanıtıdır. Diğer hastanelerde olmayan pediatri yoğun bakım ünitesi hastanemizde var. Enfeksiyon yoğunluğu olarak en az orana sahip hastaneyiz.

ROBOTİK CERRAHİDE İLKLER

2017 yılında kadın doğum bölümümüz 2 bin 685 doğum gerçekleştirdi. Robotik cerrahiyi ilk kullanan hastaneyiz. Çünkü biz teknolojiyi önemsiyoruz. Girişimsel radyoloji konusunda merkez halindeyiz. Bu bölüm Deniz Baykal’ın yaşadığı rahatsızlık döneminde öne çıkmıştır.”

Doç. Dr. Ege, ” Koru Sağlık Grubu olarak ABD ile canlı bağlantı kurarak bir ameliyatın nasıl gerçekleştirileceğine dair sunum yaptık. Gamma Knife beyin cerrahlarının beynin anormal alanlarında, herhangi bir kesiğe gerek kalmadan ameliyat yapabilmelerine olanak sağlayan olağanüstü bir yöntemdir. Gamma Knife, stereotaktik radyo cerrahi adı verilen bir teknik kullanarak uygulanır. Gama Knife’tan Türkiye’de 7 tane var ve beyin tümörü tedavisinde kullanılır. Ameliyat yapılmadan kullanılır” ifadelerini kullandı.

Ege, ” Kamu hizmeti olarak yüksel teknolojiyi sunuyoruz. Yüksek teknoloji tıbbın olmazsa olmazıdır. Sağlıkta kalite akreditasyonunu Türkiye’de ilk olarak biz gerçekleştirdik. Hekim kadromuz tıp doktoru yetiştirecek düzeye gelmiş durumdadır.

Uluslararası işbirlikleri yaparak Miami Çocuk Hastanesi ve Azerbaycan Tıp Fakültesi ile işbirlikleri yaptık. Telemedicine sistemini kurarak bu sayede Miami Çocuk Hastanesi hekimleri ile aynı anda görsel ve işitsel olarak hastayı değerlendirebilecek ve ortak tedavi kararı alabileceğiz. Azerbaycan Tıp Fakültesi ile hasta takibi projesini hayata geçirdik” dedi.

SAĞLIK DIŞINDA EĞİTİM VE TURİZMDE VAR

Koru Hastaneleri Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Hasan Biri, “Koru Sağlık Grubu olarak 2010 yılında hizmete başladık. Vatandaşlarımızın ve siz değerli basın mensuplarının bakış açısı önem arz ediyor. Hizmetlerimize sağlığın dışında eğitim ve turizmi de ekledik. Bünyemizde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Ülkemizde yatırım yapmaya inanan bir grup olmanın inancını yaşıyoruz” dedi.

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Hasan Biri, “Kendi ölçeğimizde eğitim, sağlık, turizm alanında kaliteden ödün vermeden çalışmaktayız. Sağlık sektörü çok zor bir hizmet. Bu alanda ülkemizi yurt dışında da temsil ediyoruz. Doğru il gücünü kullanmak ve yüksek teknolojiyle hizmet vermek Koru Sağlık Grubu’nun önceliğidir. İnsan odaklı sağlık hizmeti vermekten gurur duyuyoruz. Bu çalışmaların marka değerimizi yükselttiğini ve güvenirliğimizi de giderek artırdığını biliyoruz.”

Prof. Dr. Hasan Biri son olarak, “Basın toplum için önemli bir güç. Basına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Herhangi bir işte güven olmazsa büyüyemezsiniz. İş gücümüzü nitelikli hale getirmeye karar kıldık. Hasta güvenliğini önemsediğimiz için. Bu yüzden akreditasyon çok önemli. Önümüzdeki sürede birçok hastane sağlık alanında akreditasyon sürecine girecek. Önümüzdeki sürede asistan alımları olacak.

Türkiye sağlık hizmetlerine kolay ulaşılabilen ülkelerden bir tanesi. Avrupa’da bu durum uzun zaman alabiliyor. 2019’da İstanbul’da hastane açmayı düşünüyoruz ve Almanya’daki hastane gruplarından bir tanesini alma gibi düşüncemiz var” ifadelerinde bulundu.