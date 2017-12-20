Beyaz Saray’ın önünde 36 yıldır süren protesto

Dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Beyaz Saray’ın önünde küçük bir çadırda başlayan protesto gösterisi 36. yılını tamamladı.

Beyaz Saray’ın müzmin protestocusu Picciott isimli kadının ölümünden sonra aynı aileden 55 yaşındaki Philipos Melaku Bello, protestoyu kaldığı yerden devam ettiriyor. ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray’ın önünde dünya barışına katkıda bulunmak ve nükleer silahlanmaya hayır diyerek sürdürülen barış protestosu 36 yıldır sürüyor. Protesto ise Beyaz Saray’ı ziyaret edenler tarafından büyük destek görüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken barış protestocusu Philipos Melaku Bello, bazı günler 7-8, bazı günler de 17 saat Beyaz Saray’ın önünde olduğunu söyledi. Bello, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray’ın önündeki protestonun tarihi 1852’ye dayanıyor. Babalığım atom bombalarının yok edilmesi ve Kore Savaşı’nı protesto ediyordu. 1978 yılında William Thomas tarafından Beyaz Saray’ın önünde ilk defa nükleer silahlar ve dünya barışı için başlatılan protesto gösterilerine bende 1981 yılında katılarak ona yardım etmeye başladım. Burada yapılan protesto, dünya barışı, nükleer silahlar ve insan hakları ihlali için. Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barak Obama ve maalesef Donald Trump’a da komşuluk ediyorum” dedi. İki başkanla sorun yaşadıklarını aktaran Bello, “Bizi iki başkan Ronald Reagan ile George Herbert Walker Bush, Beyaz Saray’ın bahçesinden kaldırmak istedi. Biz de iki başkanı mahkemeye vererek demokrasi zaferini kazandık. Mahkemede hakim bizi haklı bularak burada kalmamızı sağladı. Herkese barış, Türkiye’yi seviyorum” diye konuştu.

Beyaz Saray’ın araç trafiğine kapalı alanında 1981 yılında kurulan çadırda bireysel olarak yaptığı eylemde ABD’nin dış siyasetini, özellikle ABD-İsrail ilişkilerini ve kimyasal silah kullanımını protesto eden Philipos Melaku Bello, Washington’da adeta bir simge haline gelen protestonun 36 yıl boyunca ABD başkanlarının kaldığı sarayın önünde kurulan küçük çadırda 6 farklı başkana komşuluk ettiğini belirtti. Bir apartmanın bodrum katında kirada yaşadığını belirten Bello, dünya barışı için Beyaz Saray’ın önünde protestoya devam edeceğini söyledi. Şehri ziyaret edenlere ABD’nin “farklı tarafını” anlatmaya çalışan Bello, Türkçe de dahil olmak üzere birçok farklı dilde hazırladığı bildirileri çadırının önünde dağıtıyor.

Philipos Melaku Bello’nin çadırında halen “Yahudilere evet, İsrail’e hayır”, “Bombayla yaşayan, bombayla ölür”, “Bütün nükleer silahlar yasaklansın”, “Bizim istediğimiz dürüstlük”, “Barış istiyoruz, diktatörlükle değil, savaşa değil, barışa konsantre olunmalı” ve “Savaşları barışla değiştirin” yazılı pankartlar bulunuyor. Bello, Beyaz Saray’ın kuzey cephesindeki kaldırımda 36 yılı aşkın süredir yaz-kış, gece-gündüz demeden ABD’yi ve nükleer silah kullanımını, ABD’nin dış siyasetini, özellikle ABD-İsrail ilişkilerini ve İsrail’in Filistin’e uyguladığı baskıları protesto ediyor.