Koltuğunda birinci yılını dolduran ABD Başkanı Donald Trump ve çalışma arkadaşlarının tutarsız, çelişkili, birbirini yalanlayan açıklamaları, bunları düzeltmek isterken yapılan hatalar sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sabrını zorluyor.

En son; Cumhurbaşkanı Erdoğan/ Trump telefon, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu/ ABD Dışişleri Bakanı Tillerson yüzyüze görüşmelere bakın. Bu görüşmelerden sonra ABD tarafından yapılan “bunu demedik, şunu söylemedik, onu konuşmadık” açıklamaları şaşkınlık yaratmanın ötesinde artık güven duyulmayacak, ciddiyetsiz bir yönetim anlayışını sergiliyor.

Bazen “acaba çeviri hataları yapılıyor da bu yanlışlıklar ortaya çıkıyor” kanısına kapılsak da, bunlar Beyaz Saray’da ne yiyip içiyorlar da iki de bir kendi sözlerini tekzip ediyorlar” diye de düşünmeden edemiyoruz.

Türkiye’ye ile olan ilişkileri bir kenara bırakalım, Başkan Trump ve kendi bakanları arasında da çelişkiler yaşanıyor. Trump, küresel piyasalarda dalgalanma yaratan kendi Hazine Bakanı’nın “ABD dış ticareti için zayıf dolar iyi” sözlerini “yanlış anlaşıldı, güçlü dolar istiyorum” şeklinde düzeltmek zorunda kaldı. Piyasalarda acaba hangisi doğru diye şaşkınlık içinde analizler yapılıyor.

Türkiye ile ilgili her cümlelerine, “müttefikimiz, NATO üyesi, stratejik ortağımız” olarak başlayan ABD yönetiminin bu tür açıklamaları sadece bizim için değil tüm dünyanın başına daha fazla sorun olacak gibi.

Hafta sonu Davos’daki Dünya Ekonomik Formu’nun kapanış konuşmasını yapacak olan ve İsviçre kentlerinde, Davos sokaklarında “hoş gelmedin” pankartlarıyla karşılan Bay Başkan’ın neler “yumurtlayacağı” merakla bekleniyor.

TURİZMDE ABD GÖZÜMÜZDEN DÜŞTÜ

Trump ve yönetiminin tutarsız politikaları, ABD’nin diplomasini ve ekonomisinin yanı sıra turizmini de olumsuz etkilediği de ortaya çıktı.

ABD Seyahat Birliği’nin verilerine göre tüm dünyada turizm yükselişe geçerken son iki yılda ABD’ye giden turist sayısı yüzde 6 geriledi. En fazla gerileme de yüzde 6,7 düşüşle Türkiye’den giden turistlerde.

Diğer verilere göre de, geçen yıl ABD’de turist harcamalarında yüzde 3,3 düşüş yaşandı, Bunun sonucu 4,6 milyar dolarlık gelir ve 40 bin kişilik istihdam kaybedildi.

ABD’ye komşu ülkeler dışından gelen turist sayısı da 1,7 puan gerileyerek geçen yıl yüzde 11,9’a indi. Yaklaşık 7,4 milyon turistin azalması, ABD’nin turizm gelirlerinde 32,3 milyar dolar azalmasına yol açtı. Bu tablonun Trump’un çeşitli gerekçelerle ürettiği vize ve gümrük zorluklarıyla oluştuğu malum.

ERDOĞAN’ININ VAKFI

Gazetemizde 25 Ocak 2018 Perşembe günü yayımlanan “Gül’ün damadının kardeşi (Bilal) Erdoğan’ın vakfında” başlıklı yazımızda, vakfın kurucu ve yönetim kurulu üyelerini sıralamıştık. Bu isimler arasında yer alan “TÜRGEV Başkan vekili Ahmet Bayraktutar’ın Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar’ın oğlu” şeklinde yazmıştık. Sendikadan “Başkan Bayraktutar’ın Ahmet adında bir oğlu olmadığını” bilgisini verildi. İstihbarat ve bilgi karışıklığından sehven kaynaklanan bu durumu düzeltiriz.