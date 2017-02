Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması

ABD’de Donald Trump başkanlık görevinin 35’inci gününde ülkede daha önce yaşanmamış bir sansür uygulamasına başladı.

Özgürlükler ülkesinde, ancak üçüncü dünya ülkelerinde görülebilecek ‘özgürlük dışı’ bir hamleyle Trump yönetimini eleştiren basın kuruluşları Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısına alınmadı.

ABD Başkanı Donald Trump isim vermeden “halk düşmanı” olarak tanımladığı çeşitli medya kuruluşlarına sansür uygulamaya başladı. The New York Times, CNN, Politico, The Hill, Buzfeed, Daily Mail ve BBC muhabirlerinin Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın Cuma günü düzenlediği günlük basın toplantısına katılmalarına izin verilmedi.

Toplantıya katılmalarına izin verilenler arasında bulunan The Times ve Associated Press muhabirleri de, Beyaz Saray yetkililerinin bu yaklaşımını protesto etmek için basın toplantısına katılmadı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD’nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi. Açıklamada, yapılan ayarlamanın “herkesin temsil edilmesi” amacını taşıdığı ifade edildi.

BBC’nin, Washington Büro Şefi Paul Danahar aracılığıyla yayınladığı resmi açıklamada, engellemenin nedeninin halen anlaşılamadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Beyaz Saray’ın yer sıkıntısı nedeniyle oluşabilecek bazı durumlarda akreditasyonlarla ilgili çeşitli ayarlamalar yapabileceğini kabul ediyoruz. Ancak bugün olanlar bu duruma uymuyor. Bugün seçilmiş bir kısım basın, toplantıya alındı.

Aralarında BBC’nin de olduğu seçilmiş bir başka kısım ise alınmadı. BBC’nin Beyaz Saray’da düzenlenen tüm basın toplantılarında bir temsilcisi olur ve bu nedenle bugünkü toplantıya neden alınmadığımızı anlamıyoruz.

Beyaz Saray’a konu ile ilgili bilgilendirme talebimizi ilettik. Sonuç ne olursa olsun, haberlerimiz tarafsız ve adil olmaya devam edecektir.”

Basın toplantısına girişi engellenen CNN haber kanalının yaptığı resmi açıklamada ise “Bu Trump yönetimindeki Beyaz Saray’ın kabul edilmez bir adımıdır. Anlaşılıyor ki, hoşlarına gitmeyen gerçekleri haber yaptığınızda bu karşılığı veriyorlar. Biz ne olursa olsun haber yapmaya devam edeceğiz” denildi.

