BETAM: Ekonomi üçüncü çeyreğe küçülecek

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre küçüleceğini öngörüyor.

BETAM’dan Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Mine Durmaz tarafından hazırlanan “Büyümede Yavaşlama Devam Ediyor” başlıklı notunda,

“2016 yılının ikinci çeyrek büyümesi, çeyreklik bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 3.1 ile beklentilerin bir hayli altında kaldı. Üçüncü çeyrek büyümesi için de öncü göstergeler olumlu bir görünüm arz etmiyor”

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denildi ve şu değerlendirmeye yer verildi:

“Neredeyse tüm öncü göstergeler ekonomide bir küçülme olacağına işaret ediyor. Özellikle özel tüketimdeki düşüş trendi devam ediyor. İkinci çeyrek büyümesini sırtlayan kamu harcamaları ve özel yatırım kalemlerinde bile üçüncü çeyrekte daralma olacağını tahmin ediyoruz. Hem ithalat hem de ihracatın çeyreklik bazda azalacağını öngörüyoruz. İthalattaki düşme eğilimi daha yüksek olduğu için net dış ticaretin katkısı çok küçük de olsa pozitif olmasını bekliyoruz. Kesinleşen Temmuz, kısmen Ağustos ve Eylül ayı öncü göstergeleri ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını eksi yüzde 0.2, yıllık büyüme oranını ise yüzde 2.6 olarak tahmin ediyoruz.”

Kıyaslama bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yapıldığında, özel tüketim vergisi hariç diğer göstergelerdeki azalmaların dikkat çektiği vurgulanan notta,

“Özellikle bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, 2016 ikinci çeyrekte yüzde 20.6 büyüyen binek otomobil üretiminin 2016 üçüncü çeyreğinde yüzde 15.2 gibi ciddi bir oranda azalacağını bekliyoruz. Bu veriler ışığında özel tüketimde gerilemenin devam edeceğini tahmin ediyoruz”

değerlendirmesi yapıldı.

Mal ve hizmet harcamaları, personel giderleri ve SGK primlerinden oluşan kamu tüketiminin ikinci çeyrekte, hem çeyrekten çeyreğe hem de geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla büyük bir artış gösterdiğine işaret edilen notta,

“Ancak kamu harcamalarının 2016 üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 1.2 azalacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan, kamu harcamalarındaki 2016 ikinci çeyrekteki yıllık bazda yüzde 15.5 gerçekleşen büyümenin, 2016 üçüncü çeyrekte yüzde 6.3 ile sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz”

denildi.

İkinci çeyrekte özel yatırım kalemlerinin bir kısmı azalırken bir kısmı artmış, özel yatırımların nihai katkısının pozitif olduğu vurgulanan BETAM notunda,

“Üçüncü çeyrek için öncü göstergelerin biri hariç hepsi özel yatırımlarda da bir gerilemeye işaret ediyor”

uyarısı yapıldı ve şöyle denildi:

“Kamu yatırım harcamalarının büyümeye katkısı kamu tüketim harcamalarına benzerlik gösteriyor: 2016 ikinci çeyrekte gözlemlenen olumlu katkı üçüncü çeyrekte negatife dönüyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış kamu yatırımlarının 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4.5 azalmasını bekliyoruz.”

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel ihracat ve reel ithalat endekslerinin, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 5.1 ve yüzde 7.7 azalacağının öngörüldüğü de vurgulanan notta,

“Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla dış ticaret rakamlarına baktığımızda üçüncü çeyrekte altın dahil ihracatın yüzde 0.2, altın dışı ihracatın ise yüzde 9.6 azalacağını tahmin ediyoruz. Ancak ithalatın yaklaşık yüzde 3 kadar artmaya devam etmesini bekliyoruz”

denildi.

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