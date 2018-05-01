Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sonrası Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik farklı bir grup Beşiktaş’ta toplandı. Onlar da Taksim’e yürümek isteyince polis ikinci kez müdahale etti.

Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

İKİNCİ POLİS MÜDAHALESİ

Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürümek isteyen bir gruba daha polis müdahale etti.

Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş’ta toplandı. Taksim’e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.