Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın sezon sonuna 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunsa da hem Galatasaray hem de Medipol Başakşehir’in en az 2 maçta puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Bunu çok zor bir ihtimal olarak gören siyah-beyazlılar bu durumda kalan 3 maçını da kazanarak en azından Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak için yoğun çaba gösterecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi prestij olduğu kadar kazanılan rakamalar açısından da çok çok önemli bir kulvar. Stat gelirleri ve ürün satışları da eklendiğinde devler liginden 2 sezonda 100 milyon Euro’ya yakın bir gelir elde eden Beşiktaş yönetimi için Şampiyonlar Ligi’ne tekrar katılmak hayati bir anlam taşıyor demek hiçte yanlış olmaz.

45 MİLYONDAN 70 MİLYON EURO’YA ÇIKAN HARCAMALAR

3 sezon önce 45 milyon Euro civarında olan A takımı giderlerinin revize edilen sözleşmeler ve dünya yıldızlarına verilen yüksek ücretler yüzünden 70 milyon Euro’ya yaklaşmış olması Şampiyonlar Ligi’nden kazanılacak paranın önemini kat kat artırıyor. Futbolculara son iki sezonda ödenen yüksek rakamlar ve takımdaki futbolcuların yeni sözleşmelerinin 750 bin ile 1 milyon Euro arasında artırılarak yapılanması A takımın giderlerini artıran en önemli faktör oldu. Siyah-beyazlı yönetim; sponsorlar, yayıncı kuruluştan alınan şampiyonluk primleri ve Şampiyonlar Ligi gelirleri ile bu yüksek rakamları ödemekte sıkıntı yaşamadı, hatta son iki sezonda bilançolarda kara bile geçti. Ancak gelinen nokta ve Şampiyonlar Ligi treninin kaçma ihtimalinin ortaya çıkması, yönetimi önümüzdeki sezon için endişelendirmeye başladı. Bu sezon Pepe ve Medel haricindeki transferlerin yetersiz performansı karşısında en az 6-7 takviye yapmayı düşünen transfer komitesi Şampiyonlar Ligi’ni hesaba katarak planlama yapıyordu. Ancak bu ihtimalin pamuk ipliğine bağlı hale gelmesi onlar için de endişe yaratan bir durum haline geldi. Eğer Şampiyonlar Ligi’ne kalınamaz ise başkan Fikret Orman ve transfer komitesinin rotası yine oyuncu satmak ve kiralamak üzerine olacak gibi.