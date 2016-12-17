Beşiktaş’ta hedef ikide iki yapmak

Spor Toto Süper Lig’in yenilgisiz iki takımından biri olan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa’nın konuğu olacak.

Akşam saat 19:00’da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

32 puan ve averajla Medipol Başakşehir’in ardından 2. sırada bulunan Siyah Beyazlıların hedefi son iki maçı da kazanarak devre arasına 38 puanla girmek.

Cezalı Marcelo’nun yokluğunda formayı Luiz Rhodolfo’ya vermeyi planlayan Şenol Güneş, kadroda çok fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Defans hattını Gökhan Gönül, Rhodolfo, Tosic ve Adriano’dan oluşturacak olan Güneş orta üçlüde Atiba, Oğuzhan ve Tolgay Arslan’a görev verecek.

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