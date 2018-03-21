26. hafta sonunda 50 puan ile 3. sırada bulunan Beşiktaş, Galatasaray’ın 4, M.Başakşehir’in 3 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Siyah Beyazlıların bu sezona ait sıkıntılarından biri de kulübeden gelen oyuncuların skora katkısının tartışılacak derecede az olması.

CENK GİTTİKTEN SONRA SKOR KATKISI EN FAZLA TALİSCA BABEL NEGREDO VE QUARESMA’DAN

Ligin ilk devresinde 8 gol attıktan sonra Everton’a transfer olan Cenk Tosun hala takımda en çok gol atan 3 oyuncudan biri. Cenk gittikten sonra Talisca ve Babel tüm hücum oyuncuları içinde üstüne düşeni yapan iki oyuncu olarak öne çıkıyor. Talisca 10 gol 3 asist ,Babel 9 gol 3 asist ile skora en çok katkısı olan 2 oyuncu durumunda. Bu ikiliyi 5 gol 6 asist ile Negredo ve 3 gol 7 asist ile Quaresma takip ediyor.4 isim dışındaki diğer ofansif oyuncuların ise gerek ilk onbir gerekse sonradan girdikleri maçlarda skora katkısı azımsanmayacak derecede düşük. Yeni transfer Jeremain Lens 1 gol 0 asist, Vagner Love 2 gol 0 asistlik performans gösterirken üç maça sonradan girip toplamda 15 dakika oynayan Mustafa Pektemek’in gol ve asisti yok. Kanada’dan transfer edilen Larin ise henüz forma şansı bulamadı. Orta sahada hücuma dönük görev yapan Oğuzhan ve Tolgay Arslan da 2’şer asist ve 0 gollük bir performans ile beklenenin çok uzağında kalan 2 isim.

YEDEK KULÜBESİNDEN GELENLER SKOR DEĞİŞTİREMİYOR

Siyah Beyazlı hücumcuların dikkat çeken yönü, skor yükünün tamama yakınının ilk onbirde başlayan futbolcular tarafından paylaşılmasına karşın, yedek kulübesinden oyuna giren futbolcuların skor değiştirme katkısının iki istisna haricinde bir hayli az olması.

İşte Beşiktaş’ın hücum oyuncularının ilk onbirdeyken ve yedekten oyuna girdiklerindeki performansları:

Anderson Talisca: En skorer isim olan Talisca 23 maçta ilk onbir başladı ve 10 gol 3 asistin hepsini bu maçlarda yaptı. Sonradan girdiği 2 maçta Galatasaray karşılaşması zaten 3-0 olmuştu. Ancak sonraki hafta 1-1 devam eden Kayserispor maçında son 32 dakika görev alan Brezilyalı yıldız skoru değiştirmeyi başaramadı.

Ryan Babel: 22 maça ilk onbirde başladı ve 9 gol 3 asistin hepsini bu maçlarda yaptı. Mağlup durumdaki Gençlerbirliği maçı ve berabere durumdaki Akhisar maçına yedekten giren Babel skor katkısı yapamadı. Hatta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartla sadece 3 dakika oyunda kaldı.

Ricardo Quaresma: 19 maçta ilk onbir oynayan Ricardo Quaresma 3 gol 6 asisti bu maçlarda yaparken sonradan girdiği 3 maçta 1 asist yaptı.2-0 mağlup durumdaki Gençlerbirliği maçında yaptığı bu tek asist skoru Beşiktaş lehine çevirmeye yetmedi ve karşılaşmayı 2-1 Gençlerbirliği kazandı.

Vagner Love: Devre arasında A.Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love ise 2. devredeki 7 maçın 3’üne ilk onbirde başladı ve gol atamadı.4 maça sonradan giren Love 5-0 kazanılan K.Karabükspor maçında sonradan girerek 2 gol attı. Love’un sonradan girdiği diğer maçlarda skor katısı bulunmuyor.

Jeremain Lens: İlk onbirde başladığı maç sayısı 10 ve attığı gol 1,asisti yok. Yedek kulübesinden dahil olduğu maç sayısı 8 ve bu maçlarda gol yada asisti bulunmuyor.

Oğuzhan ve Tolgay : Orta sahanın iki önemli isminden Oğuzhan 13 Tolgay 15 maça ilk onbirde başlarken her iki oyuncu da 2’şer asisti bu maçlarda yaptı.Oğuzhan 6, Tolgay 7 maça ikinci yarıda dahil olurken bu maçlarda skor katkısı sağlayamadılar. Oğuzhan puan kaybedilen iki M.Başakşehir maçının yanı sıra Y.Malatyaspor, T.M.Akhisarspor,D.G.Sivasspor maçlarında da ikinci yarıda oyuna girdi ve skorun değişmesini sağlayamadı. Tolgay Arslan ise puan kaybedilen Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarına sonradan dahil oldu ve bu iki maçı Beşiktaş’ın lehine çeviremedi.

Mustafa Pektemek: 3 maçta 15 dakika süre aldı, gol ve asisti yok.

SADECE NEGREDO VE CANER SONRADAN GİRDİĞİNDE PUAN KAZANDIRDI

Hücum oyuncuları içinde sadece Alvaro Negredo’nun sonradan oyuna girdiğinde skora doğrudan katkı yaparak puan kazandırdığı görülüyor.

Toplamda 5 gol 6 asisti bulunan İspanyol santrafor ilk onbirde başladığı 12 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.14 karşılaşmaya sonradan dahil olan Negredo, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında ikinci yarıda ve skor berabere iken yaptığı 4 asist ile 2 haftada 6 puanın kazanılmasında önemli bir rol oynadı ve sonradan oyuna girenlerin içinde skora doğrudan etki yapan isim oldu. Negredo 2-1 kaybedilen ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında da 1 asist yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna girip puan kazandıran bir diğer isim de Caner Erkin oldu.11 maça ilk onbirde başlayan Caner 4 asisti bu maçlarda yaparken,6 maça sonradan girdi. Caner, Beşiktaş aleyhine skor 2- 1 iken 69.dakikada dahil olduğu Bursaspor maçının son dakikasındaki asisti ile maçın 2-2’ye taşınmasına yardım etti ve takımına 1 puan kazandırdı. Caner’in toplamda 5 asisti bulunuyor