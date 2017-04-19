Beşiktaş Mazic ile hiç kazanamadı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek Finali rövanşında O.Lyon ile Vodafone Arena’da karşılaşacak.

Yarı finali hedefleyen ve Lyon’u geçerek kendi tarihinde ilk kez bu isteğini gerçekleştirmek isteyen Siyah Beyazlılarını maçını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.

Avrupa kupalarında daha önce 3 kez Beşiktaş’ın maçlarını yöneten Mazic ile galibiyet alamayan Beşiktaş bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve bir mağlubiyet çııkardı.

Milorad Mazic Beşiktaş’ın ilk olarak 2011-2012 sezonunda Uefa Avrupa Liginde Dynamo Kiev ile oynadığı maçı yönetti ve bu karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş 2014 -2015 sezonu Şampiyonlar Ligi Play Off’unda İstanbul’da Arsenal ile oynarken hakem Milorad Mazic’ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Mazic, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarının ilki olan Benfica maçında da düdük çaldı ve Siyah Beyazlılar bu maçta beraberliği Talisca’nın son dakika frikiği ile kurtardı.

Beşiktaş Mazic’in yönetiminde 4.maçına çıkacak.

Beşiktaş-Lyon maçını Milorad Mazic yönetecek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın, Fransa’nın Olympique Lyon takımı ile yarın oynayacağı çeyrek final rövanş maçını Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek.

Vodafone Arena’da 22.05’te başlayacak karşılaşmada Milorad Mazic’in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic’in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

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