Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet peşinde

BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor’a konuk olacak.

Kayseri Kadir Has Stadı’nda yarın saat 17:00’de oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. İlk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan ve ligde 2. sırada bulunan Siyah-beyazlıların hedefi, Kayseri’de galip gelerek Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Napoli maçı öncesi moral depolamak. Teknik direktör Şenol Güneş, ligin ilk 6 haftasında olduğu gibi Kayserispor maçında da bazı değişiklikler yaparak yine farklı bir 11 ile sahaya çıkmayı planlıyor. Kaleyi Fabricio’ya teslim edecek olan Güneş, defans dörtlüsünü Gökhan Gönül – Marcelo – Tosic ve Caner Erkin’den oluşturacak.

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