Çin programını tamamlayan , 11 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul’a döndü. İzne çıkan Siyah-beyazlılar, Pazar günü saat 10.00’da Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanacak ve sat 12.00’da uçakla İspanya’ya hazırlık maçı yapmak için hareket edecek.

Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, İspanya’da 3 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı şöyle:

25 TEMMUZ SALI (İSPANYA)
TSİ 20.30 Beşiktaş – Real Valladolid
Marbella Stadı

27 TEMMUZ PERŞEMBE (İSPANYA)
TSİ 20.30 Beşiktaş – Las Palmas
Marbella Stadı

30 TEMMUZ PAZAR (İSPANYA)
TSİ 20.30 Beşiktaş – Real Betis
Mirador Stadı

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