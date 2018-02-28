Geçtiğimiz pazar akşamı Süper Lig derbisinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe 4 gün aradan sonra 2’nci kez karşılaşacak.

Vodafone Park Stadı’nda oynanacak mücadele Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleşecek ve iki takım bu kez yarı finalin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 20:30’da başlayacak karşılaşma Fırat Aydınus tarafından yönetilirken, Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Özgür Yankaya ise dördüncü hakem olacak.

HEM DÖRT GÜN ÖNCESİNİN HEM DE GEÇEN SEZONUN RÖVANŞI

Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi hem 4 gün önce oynanan lig hem de geçen sezon oynanan kupa maçının rövanşı niteliğini de taşıyor. İki takım 4 gün önce Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Fernandao’nun golü ile 1-0 geriye düşen ve ilk yarıyı yenik kapatan Beşiktaş, adeta tek kale oynadığı 2’nci yarıda 3 gol birden atarak ezeli rakibini Kadıköy’e puansız gönderdi. Karşılaşmanın Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyunda yarattığı etkilere bakıldığında yarın akşamki mücadele Fenerbahçe için bir rövanş niteliğini taşıyor.

Beşiktaş açısından bakıldığında ise yarınki derbi geçen sezon Vodafone Park’ta oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren kupa karşılaşmasının rövanşı niteliğinde. Geçen sezon 5 Şubat’ta oynanan karşılaşma maç içinde yaşanan olaylarla şimdi bile konuşulan ve Beşiktaşlıların unutmadığı bir maç niteliğinde. Üstelik Beşiktaş 1-0’lık yenilgi ile kupaya veda ettiği için yarın akşam Fenerbahçe’yi eleyecek avantajlı bir skor almak en büyük hedef durumunda.

KUPA MAÇLARINDA BEŞİKTAŞ’IN BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım 28 Kasım 1924 tarihinde Fenerbahçe’nin 4-0 kazandığı maç ile başlayan ezeli rekabette 345 kez karşılaşırken genel istatistiklerde Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-Lacivertliler 345 maçta 131 kez galip gelirken Beşiktaş 4 gün önce kazandığı maç ile galibiyet sayısını 124 yaptı. 90 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe’nin attığı 473 gole Beşiktaş 434 golle karşılık verdi. Türkiye Kupası maçlarında ise Beşiktaş’ın bariz bir üstünlüğü bulunuyor. 1962-1963 sezonunda oynanmaya başlayan Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 20 karşılaşma yapan iki takımdan Beşiktaş’ın galibiyetlerde 11-4 üstünlüğü bulunurken berabere biten müsabaka sayısı 5. Beşiktaş 20 maçta 31 gol atarken Fenerbahçe ise 19 gol kaydetti.( 4 Mayıs 1983 yılında oynanan ve 1-1 biten maçta Beşiktaş sarı kart cezalısı oyuncu oynattığı için verilen hükmen 3-0 kararı değerlendirilmemiş ve maçın normal skoru istatistiğe alınmıştır)

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda 13 kez eşleşirken bu eşleşmelerde Siyah-Beyazlılar 9 kez turu geçen taraf oldu. Diğer 4 eşleşme de ise Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe bu kupada 3 kez de finalde karşılaştı. Beşiktaş, oynanan bütün finallerde kupayı kazanan taraf oldu. İki takım arasında 1988-1989 sezonundaki ilk final, çift maç üzerinden oynandı. Fenerbahçe’yi 1-0 ve 2-1’lik skorlarla geçen Beşiktaş kupanın sahibi oldu. 2005-2006 finalinde 3-2 ile kupaya uzanan taraf yine Beşiktaş’tı. Ezeli rekabetteki son final 2009 yılında İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı ve bu finali de yine Beşiktaş (4-2) kazandı ve bir kez daha kupanın sahibi oldu.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN LİG ROTASYONU

Fenerbahçe’ye karşı aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından M. Başakşehir’in de Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmasıyla ligin zirvesi Galatasaray ve M. Başakşehir 47, Beşiktaş ve Fenerbahçe 44 puan şeklinde sıralanmıştı. Zirve ile arasındaki puan farkını 3’e kadar düşüren Siyah Beyazlıların 24’üncü haftadaki rakibi ise oldukça zorlu Trabzonspor deplasmanı.

Kupa maçının 2 maç üzerinden oynanacak olmasının yanı sıra lig şampiyonluğunun çok daha fazla önem teşkil etmesi teknik direktör Şenol Güneş’in Fenerbahçe karşısında rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkma olasılığını güçlendiriyor. Ancak bu kez yapılacak rotasyon normal zamanda as oynayan oyuncuların ilk 11’e dönmesi şeklinde olacak. Cezaları sebebiyle pazar günü oynanan ilk Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip eden Pepe ve Talisca’nın yarın akşam sahada olması bekleniyor. Yine Lens, Necip ve Mustafa Pektemek’in de ilk 11’de oynama ihtimali bir hayli yüksek. Maç günü yakalandığı yüksek ateş sebebi ile kadrodan çıkartılan ve son idmana katılan Oğuzhan’ın riske edilmesi beklenmiyor.

Defans hattını Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Caner’den oluşturacak olan Şenol Güneş’in orta ikili tercihi Necip ve Tolgay şeklinde olması bekleniyor. Hücumda dört gün öncesinin yıldızı Quaresma’yı dinlendirmesi beklenen Güneş’in, onun yerine Jeremain Lens’i sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Lens ile beraber hücum hattında oynayacak diğer oyuncular ise Talisca ve Mustafa Pektemek olacak. Fenerbahçe’ye atılan son iki golün hazırlayıcısı olan Negredo ise yarın akşam Siyah Beyazlıların gol beklediği isim olacak.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11’i: Fabricio – Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Tolgay, Lens, Talisca, Mustafa Pektemek, Negredo.