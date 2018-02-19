Beşiktaş için aylardır beklenen büyük gün geldi çattı ve artık UEFA Şampiyonlar Ligi zamanı.

7’nci kez katıldığı Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilgisiz ve puan rekoru kırarak lider tamamlayan Siyah Beyazlılar, ilk kez kaldığı son 16 turunda dünya devi Bayern Münih ile ilk maçını bugün deplasmanda yapacak. TSİ 22:45’te Münih Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Romanya Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

RAKİP BİR DÜNYA DEVİ

Siyah Beyazlılar için Bayern Münih maçlarının hiç de kolay geçmeyeceği bir gerçek.Dünyanın en iyi 4-5 takımından biri olarak görülen Alman takımı aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nin de favorileri arasında gösteriliyor. Kadrosunda Neuer, Hummels, Jerome Boateng, David Alaba, Ribery, Robben, James Rodriguez, Arturo Vidal, Lewandowski, Thomas Müller gibi yıldızları barındıran Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’ni 2001 ve 2013’te 2 kez, Şampiyon Kulüpler Kupası’nı da 1974,1975 ve 1976’da 3 kez kazandı. Münih’in müzesinde 1’er tane UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve Süper Kupa ile 2 tane Kıtalararası kupa ve 1 tane de 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası bulunuyor.

Bundesliga’ya da adeta ambargo koyan Bavyera ekibi, 5 yıldır şampiyonluğa abone durumda. Bayern Münih Almanya’da 26’sı şampiyonluk olmak üzere tam 55 kupanın sahibi.

İKİ TAKIM 21 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Bayern Münih 21 yıl aradan sonra yine UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geliyor.

Siyah Beyazlılar Bayern Münih ile ilk kez katıldıkları 1997-98 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarında karşı karşıya gelmişti. Alman ekibi Münih ve İstanbul’da oynanan iki karşılaşmayı da 2-0’lık skorlarla kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN AS KADRO

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münih karşısında as kadroyu sahaya sürecek.

Atiker Konyaspor maçında Oğuzhan, Adriano, Negredo ve Quaresma’yı dinlendiren tecrübeli teknik adam dört oyuncuyu da Bayern Münih karşısında oynatmayı düşünüyor.

Kalede Fabircio ile maça başlayacak olan Güneş, geri dörtlüyü Gökhan Gönül, Pepe, Medel ve Adriano’dan oluşturacak. Orta ikilide ise Atiba ve Oğuzhan’ın oynaması kesin görülüyor. Hücum hattının Quaresma, Talisca, Babel’den oluşması beklenirken forvette oynayacak oyuncu için kararını bu akşam ki son idmanda verecek olan Şenol Güneş, Negredo ve Vagner Love’dan birini seçecek.

Beşiktaş’ın Bayern Münih karşısındaki muhtemel kadrosu Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (Love) şeklinde.

ÜÇ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta grup maçlarında gördükleri sarı kartlardan dolayı 3 isim ceza sınırında bulunuyor.

Tolgay, Caner ve Talisca grup maçlarında gördükleri 2 sarı kartla ceza sınırına geldi. Üç futbolcu yarın akşam görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart’ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçında görev alamayacaklar.