Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

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Vodafone Arena’nın ilk derbisinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Mide rahatsızlığı geçiren Quaresma, antrenmana katılmadı.

Beşiktaş antrenmanı başlamadan saha ortasında sohbet eden futbolcuların oldukça neşeli olduğu görülürken Caner, Necip, Gökhan Gönül, Cenk Tosun birbirleri ile sürekli şakalaştılar.

Takım toplantısı ile başlayan idman koşu ve pas oyunları ile devam etti. Taktik çalışmanın yapıldığı bölümde paslaşmaya dayalı kalecisiz ve minik kaleli maç ile antrenmanın ilk bölümü tamamlandı. İkinci bölümde kenar ortaları ve şut çalışması yapan futbolcular dar, alanda oynanan çift kale maç ile idmanı bitirdi.

TOLGAY ARSLAN KANLAR İÇİNDE

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Çift kale maçın sonlarında, karşılaşmada oynayan yardımcı antrenör Tamer Tuna ile çarpışan Tolgay Arslan’ın yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi saha içinde yapılan Tolgay’ın kaşlarının açıldığı ve dikiş atıldığı açıklandı.

UEFA 10 OYUNCUYA DOPİNG KONTROLÜ YAPTI

Beşiktaşlı futbolcular, antrenman öncesi UEFA yetkilileri tarafından doping testine tabi tutuldu. 10 futbolcuya doping testi yapılmasının, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımlara uyguladığı standart prosedür olduğu bildirildi.

OĞUZHAN’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Beşiktaş antrenmanında Oğuzhan Özyakup’un özel ziyaretçileri vardı. Özel bir futbol okulundan gelen küçük öğrenciler pankart açarak Oğuzhan’ın doğum gününü kutladı. Çocuklarla bir araya gelen Oğuzhan, onlara teşekkür ederek fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

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