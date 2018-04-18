Fenerbahçe 2-2’lik skorla avantajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertli ekip her türlü galibiyet ve 2-2’den az skorlu beraberliklerde turu geçen taraf olacak. Maçtan 2-2’lik skorun çıkması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek. Beşiktaş’a galibiyet ya da en az 3-3 ve yukarısındaki beraberlikler gerekli

Ali DANAŞ, İstanbul-DHA Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

Yarın akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak ve Mete Kalkavan tarafından yönetilecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yaparken dördüncü hakem Suat Arslanboğa olacak.

BEŞİKTAŞ’A GALİBİYET YA DA EN AZ 3-3 VE DAHA GOLLÜ BERABERLİKLER GEREKLİ

Fenerbahçe dış sahada aldığı 2-2 beraberlikle avantajlı olan taraf durumunda. Beşiktaş ise 2-2’lik dezavantaja rağmen Kadıköy’den finale kalacak bir skorla dönmek istiyor.

Siyah Beyazlıların finale çıkabilmesi için Fenerbahçe karşısında galip gelmesi veya en az 3-3 olmak üzere gollü beraberlikler alması gerekiyor. Karşılaşmanın ilk maçtaki gibi 2-2’li skorla bitmesi halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmaz ise finale çıkan takımı penaltılar belirleyecek. Beşiktaş’ın mağlubiyeti, 0-0 ve 1-1’lik skorların oluşması durumunda ise finale çıkan taraf Fenerbahçe olacak.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY’DE 13 YIL ÖNCE KAZANADI

Beşiktaş yarın akşam Fenerbahçe’yi yenerek finale kalırsa 13 yıllık Kadıköy hasretine de son vermiş olacak. Çünkü Fenerbahçe, 17 Nisan 2005’te tarihe geçen maç olarak nitelendirilen ve Beşiktaş’ın (Pancu’nun maçı kaleci olarak tamamlayıp) 4-3 kazandığı maçtan bu yana Kadıköy’de rakibine yenilmiyor. Bu süreçte oynanan 15 maçın 9’unu Fenerbahçe kazanırken 6 maç berabere bitti.

Kupa maçlarında Beşiktaş üstünlüğü

BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE KUPASI’NDA FENERBAHÇE’YE KARŞI ÜSTÜN DURUMDA

Bundan önce 3’ü final olmak üzere 13 kez eşleşen iki takımdan Beşiktaş 6 Fenerbahçe 4 kez tur geçen taraf olurken 3 finalin tamamını Siyah Beyazlı takım kazandı.

İki takım arasındaki ilk final 1988-1989 sezonunda çift maç üzerinden oynandı ve 1-0 ve 2-1’lik skorlarla Fenerbahçe’yi yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.2006 finalinde de gülen taraf yine Beşiktaş’tı. İzmir Atatürk

Stadı’nda oynanan finali uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı ikinci kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Siyah Beyazlıların Fenerbahçe ile karşılaştığı 3. final yine İzmir Atatürk Stadı’nda bu kez 2009 yılında oynandı. O sezon lig şampiyonluğunu da kazanan Kara Kartallar sahadan 4-2’lik bir zaferle ayrılarak ezeli rakibine karşı 3. finalden de galip çıktı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe finallerin haricinde 4’er kez çeyrek final ve yarı finalde birer kez de son 16 turunda eşleşti. Bu eşleşmelerin 6’sında Beşiktaş,4’ünde Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. İki takım kupada 21 kez karşılaşırken Siyah Beyazlıların 11,Sarı Lacivertlilerin (biri hükmen) 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozmayı başaramadı. Kupa maçlarında Beşiktaş’ın 32 golüne Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDA YÜKSEK GERİLİM !..

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiler son yıllarda bir hayli gergin geçiyor.

Saha içi olayları, kırmızı kartlar ve maçtan sonraki günlerde yapılan açıklamalar ile etkisi günlerce süren gerginlikler derbilere damga vuruyor. Sadece son iki sezonda oynanan 5 derbide 11 kırmızı 36 sarı kartın çıkmış olması iki takım arasındaki atmosferi anlatmaya yeterli bir örnek.

Geçen sezon Vodafone Park Stadı’nda oynanan ve Beşiktaş’ın 0-1’lik skorla bu stattaki ilk resmi yenilgisini aldığı kupa maçında Tosic, kırmızı kart gören isimdi.Yine geçen sezonun 30.haftasında Vodafone Park’ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmada ise Fenerbahçe 2 kırmızı kart görerek mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Bu sezon da geçen sezondan çok faklı olmadı ve kırmız kartlar yine havada uçuştu. Ligin ilk yarısında Kadıköy’deki derbide Beşiktaş 2 Fenerbahçe 2 olmak üzere 4 kırmızı kart gördüler.1 Mart’ta Vodafone Park Stadı’nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan yarı final ilk maçında da kırmızı kart bolluğu vardı. Beşiktaş’tan Quaresma ve Fenerbahçe’den Alper ile Volkan Demirel kırmız kart gören isimler oldu. Quaresma’nın, gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alması ise uzun bir süre spor gündemini meşgul etti.

Gergin geçen bu maçlarda Fenerbahçe’nin üstünlüğü göze çarparken kırmızı kartların çıkmadığı maçlarda ise Beşiktaş’ın istediği sonucu aldığı görülüyor. Son iki sezonda kırmızı kart çıkan 4 maçın 2’sini Fenerbahçe 2-1’lik skorlarla kazanırken diğer iki maç Fenerbahçe için avantajlı sayılacak 1-1 ve 2-2’lik skorlarla bitti. Kırmızı kartın çıkmadığı iki maçta ise Beşiktaş Fenerbahçe ile geçen sezon Kadıköy’de 0-0 berabere kalıp bu sezon Vodafone Park Stadı’nda 3-1 galip geldi.

ŞENOL GÜNEŞ ROTASYON YAPACAK MI ?

Beşiktaş açısından en çok merak edilen konu,4 takım arasındaki şampiyonluk yarışı heyecanının en üst seviyeye ulaştığı haftada teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği.

Ligteki son 3 maçını kazanan Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe derbisinden 70 saat sonra sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe maçının uzaması veya gergin geçmesi halinde oyuncular oldukça yıpranacağı için Şenol Güneş kritik Malatya maçı öncesi önemli asları saklama yoluna gidebilir. Güneş’i rotasyona itecek bir diğer sebep ise son yıllarda iki takım arasındaki derbilerin aşırı stresli, olaylı ve kırmızı kartların havada uçuştuğu maçlar şeklinde geçmesi ve oyuncu kaybetmek istememesi.

2 haftadır takım idmanlarına çıkmayan ve bireysel antrenör eşliğinde güçlenme çalışması yapan Gökhan Gönül ile Vagner Love’un kadroya girme ihtimali oldukça düşük.

Gökhan Gönül’ün yerine Adriano yine sağbekte oynarken Love sakat olduğu için forvette Negredo’nun oynaması ilk seçenek olacak. Durumu en çok merak edilen oyuncu ise Ricardo Quaresma. Neredeyse her Fenerbahçe maçında kart gören ve ilk maçtaki kırmızı kartı sonrası 5 maç ceza alan Quaresma’nın, yarın akşam yedek kulübesinde oturması hiçte sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Quaresma’nın yanı sıra Talisca, Medel ve Pepe’nin de maça yedekte başlaması, Şenol Güneş’ten beklenen diğer değişiklikler.

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe’ye karşı kalede Fabricio, defansta Adriano,Vida,Tosic ve Caner, orta ikilide Atiba ve Tolgay, hücum hattında ise Lens, Oğuzhan, Babel ve Negredo şeklinde bir kadro ile sahaya çıkması kuvvetle muhtemel.

Vodafone Park’ta oynanan ilk karşılaşmada Fenerbahçe 2-2’lik skorla avantajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertli ekip her türlü galibiyet ve 2-2’den az skorlu beraberliklerde turu geçen taraf olacak. Maçtan 2-2’lik skorun çıkması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

FENERBAHÇE’NİN KOZU PRESS

Derbi karşılaşması öncesinde hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip çalışmalarda sahanın her alanında çoğalmayı ve ön tarafta yapacağı baskı ile Beşiktaş’ın pas yollarını kapatmaya çalışacak. Aykut Kocaman, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi.

JANSSEN SABIRSIZLANIYOR

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Bursaspor karşılaşmasında sakatlanan Janssen sakatlığından kurtuldu. Hollandalı oyuncu, derbi karşılaşması öncesi Aykut Kocaman’a hazırım mesajı verdi. Aykut Kocaman’ın Janssen’i riske etmeyeceği, bunun yanında son 5 haftada mağlup olmayan takımda ilk 11’i bozması beklenmiyor.

Aykut Kocaman’ın Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11’i şöyle: Volkan Demirel – Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

FENERBAHÇE GENEL İSTATİSTİKTE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın toplamda 347’nci kez karşılaşacağı büyük derbide bugüne kadar Sarı-Lacivertlilerin 131, Siyah-Beyazlıların ise 124 galibiyeti bulunuyor. 91 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 475 gol atarken, Beşiktaş ise 436 gol sevinci yaşadı.

SARI LACİVERTLİLERİN KUPADA ŞANSI TUTMUYOR

Türkiye Kupası’nda 3’ü final olmak üzere 13 kez eşleşen iki takımdan, Beşiktaş 6, Fenerbahçe ise 4 kez tur atlayan taraf olurken 3 finali de siyah beyazlı takım kazanarak kupayı müzesine götürdü. .

İki takım arasındaki ilk final 1988-1989 sezonunda çift maç üzerinden oynandı ve 1-0 ve 2-1’lik skorlarla Fenerbahçe’yi yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. 2006 finalinde de gülen taraf yine Beşiktaş’tı. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan finali uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe’ye karşı ikinci kez kupayı kazanma başarısını gösterdi. Siyah-Beyazlıların Fenerbahçe ile karşılaştığı 3’üncü final yine İzmir Atatürk Stadı’nda bu kez 2009 yılında oynandı. O sezon lig şampiyonluğunu da kazanan Beşiktaş sahadan 4-2’lik bir zaferle ayrılarak ezeli rakibine karşı 3’üncü finalinden de galip ayrıldı.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe finallerin haricinde 4’er kez çeyrek final ve yarı finalde birer kez de son 16 turunda eşleşti. Bu eşleşmelerin 6’sında Beşiktaş, 4’ünde Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. İki takım kupada 21 kez karşılaşırken Siyah-Beyazlıların 11, Sarı-Lacivertlilerin biri hükmen olmak üzere 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozmayı başaramadı. Kupa maçlarında Beşiktaş’ın 32 golüne Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

GERİLİMİ YÜKSEK DERBİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 5 karşılaşmaya bakıldığında maçların yüksek gerilimde oynandığı görülüyor. Sadece son iki sezonda oynanan 5 derbide 11 kırmızı 36 sarı kartın çıkmış olduğu derbiler de iki takım da maçı 11 kişi tamamlamakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Türkiye kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanından 2-2’lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı alacağı her türlü galibiyette finale yükselecek. 0-0 ve 1-1’lik sonuçlarda da Fenerbahçe adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-2 sonuçlanması halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

METE KALKAVAN’IN DERBİ KARNESİ

Yarın saat 20:30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yaparken dördüncü hakem Suat Arslanboğa olacak.

Mete Kalkavan, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’ın 4, Fenerbahçe’nin 3 derbisinde düdük çaldı. Beşiktaş bu maçlardan 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kalkavan, Fenerbahçe’nin bu sezon 4 maçında görev yaptı. Sarı-Lacivertli takım Aytemiz Alanyaspor’u 4-1, Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0, Antalyaspor’u ise 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile de 2-2 berabere kaldı.

Mete Kalkavan, Beşiktaş’ın ise bu sezon 2 karşılaşmasında görev yaptı. Siyah-Beyazlıların Medipol Başakşehir mücadelesi 1-1 sonuçlanırken, Bursa’yı 2-1 mağlup ettiler.