Beşiktaş Fenerbahçe maçının güvenlik toplantısı yapıldı

Vodafone Arena Stadı’nda 7 Mayıs Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin güvenlik toplantısı İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapılan Beşiktaş Fenerbahçe maçının toplantısına Beşiktaş’tan yönetici Hakan Özköse, Fenerbahçe’den yönetici Metin Doğan ve diğer yetkililer katıldı.

3490 güvenlik mensubu görev yapacak

Derbide 1500 çevik kuvvet, 710 polis ve 2280’i özel güvenlik olmak üzere 3490 güvenlik mensubu görev yapacak.

Fenerbahçe taraftarı saat 15:00’de Şükrü Saracoğlu’ndan toplu halde Vodafone Arena’ya otobüslerle hareket edecek ve Beşiktaş taraftarı için stat kapıları saat 16:30’da açılacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerden dostluk mesajı

Hafta sonunda oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde her iki takımın yöneticileri dostluk mesajı verdi.

İstanbul Valiliği’nde yapılan İl Güvenlik Kurulu Toplantısından sonra DHA’ya açıklama yapan Beşiktaş Yöneticisi Hakan Özköse ve Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Doğan iyi ve güzel bir maç olmasını diledi.

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Hakan Özköse ”En iyi şekilde misafir edeceğiz Fenerbahçelileri” derken şöyle devam etti ”Misafirperverliğimizi Fenerbahçelilere göstereceğiz, yöneticilerini ve taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacağız. Tabi ki maçı kazanmak istiyoruz, hedefimiz galibiyet.”

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Doğan ise Beşiktaş’ı yenmeye gideceklerini söyleyerek ”2100 taraftarımızla birlikte Vodafone Arena’ya gideceğiz.Temennimiz iyi ve güzel bir maç olsun. Bunlar klişe sözler değil; gerçekten ülkemizin ihtiyaç duyduğu güven ve barış ortamında bir maç olsun,en büyük temennimiz bu.İnanıyoruz güzel bir maç olacak.Derbilerle ilgili herkes gönlümüzden geçen bu maçı kazanırız der.Derbilerin sonucunu kimse tahmin edemez ama biz Fenerbahçe olarak galibiyeti bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...