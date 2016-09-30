Beşiktaş Çaykur Rize deplasmanında

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Siyah-beyazlılar geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Çaykur Rizespor 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bu sezonki ilk deplasman maçında Atiker Konyaspor’la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, ilk deplasman galibiyetini ise 2-0’lık skorla Akhisar Belediyespor karşısında kazandı. Çaykur Rizespor ise bu sezonki tek galibiyetini kendi sahasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 yenerek aldı.

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Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül’ün sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in iki futbolcuyu da Rize deplasmanına götürmesi beklenmiyor.

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