Beşiktaş bugün Gaziantepspor’u konuk edecek

Beşiktaş ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında bugün saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena’da oynanacak maçı Serkan Çınar yönetecek

Beşiktaş, bugün oynayacağı Gaziantepspor 72. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 71 mücadelede 37 kez siyah-beyazlılar, 14 kez de kırmızı-siyahlılar galip gelirken, 14 maçta ise taraflar yenişemedi.

Devre arasının son maçında İstanbul’da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Gaziantepspor’da tek hedef galibiyet. Hafta içi yapılan antrenmanda oyuncuları ile sürekli uzun toplantılar yapan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaş karşılaşmasında saha içerisinde bulunan oyuncuların sürekli iletişim halinde olmalarını istedi.

Beşiktaş ile bugün lig mücadelesinde çıkacak olan kırmızı-siyahlılarda Üzülmez, ilk 11’ini de şekillendirdi. Gaziantepspor’un bugün Beşiktaş deplasmanında kalede Gökhan, defans dörtlüsünde Barış, Şenol, Musa, Van Hintum, orta sahanın ortasında Muhammed ile Abdülkadir, sağ kanatta Kangwa, sol kanatta Angan ve forvet arkasında Orkan Çınar, ilerde ise Nabil Ghialas’ın oynaması bekleniyor.

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