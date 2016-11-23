Beşiktaş Benfica’yı konuk edecek

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmalarında B Grubunda Benfica ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20:45’te Vodafone Arena’da oynanacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Damir Skomina yönetecek.

Her iki takımın da simgesinin Kara Kartal olması ve gruptan çıkmak için birbirini yenmek zorunda oluşu karşılaşmanın önemini 2 kat daha artırıyor.

GRUPTA ÜÇ TAKIMIN ÇIKMA VE ELENME ŞANSI VAR

Beşiktaş’ın yer aldığı B Grubunda 5.maçlar öncesinde 3 takımın gruptan hem çıkma hem de elenme ihtimali bulunuyor.

Napoli ile Benfica’nın 7 puanla ilk iki sırayı paylaştığı grupta Beşiktaş 6 puanla 3. sırada.

Beşiktaş, puan durumları, 3 takımın aralarında yapacağı maçlar,İkili ve üçlü averajlara bakıldığında bu akşam kazanması halinde gruptan çıkma yolunda çok çok büyük bir avantaj yakalayacak.

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