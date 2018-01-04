Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Hazinedar ile birlikte CHP iki Meclis üyesi de görevinden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.

Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma;

ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması,

usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması

ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle

Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.

Hüseyin Avni Sipahi´nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.

Çetin Kırışgil´in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.”

HAZİNEDAR’DAN İLK AÇIKLAMA

Murat Hazinedar görevden uzaklaştırma kararından sonra ilk kez konuştu. Hazinedar henüz kendisine görevden uzaklaştırıldığına ilişkin resmi bir tebliğ yapılmadığını söyledi.

Hazinedar “Belediyeye gidiyorum şu an.. Orada gereken açıklamayı yapacağım. Bugünkü açıklamalarım aslında hepsine cevaptı. Onların beyanlarına tekrar belediyede tek tek yanıt vereceğim.

Elime gelmiş henüz resmi bir şey yok. Resmi bir şey gelmeden açıklama olmaz. Zaten bekleniyordu bu karar. Geçen hafta genel başkan yardımcımız belgeyi buldu.

Belgede ‘biz alacağız ama belge bulun bize” deniliyordu. Hepsine yanıt vereceğim” diye konuştu.

CHP’DEN SERT TEPKİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP’den ilk tepki geldi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan karar için, “Bu bir hükümet kumpasıdır. Başkanımız yasal yollara müracaat edecek.” ifadelerini kullandı.

Bu arada CHP il başkanlığı bir duyuru yayınlayarak “Tüm Beşiktaşlıları ve örgütümüzü saat 19.30’da Beşiktaş Belediyesi binası önünde iradelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanlığı” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bugün basın toplantısı düzenleyerek, sadece kendisine değil eşi ve oğluna da yurt dışı yasağı koyulduğunu açıklamıştı.