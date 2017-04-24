Beşiktaş, Adanaspor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında UEFA Avrupa Liginde Lyon’a penaltılar sonucu yenilerek Avrupaya veda eden Beşiktaş bugün Adanaspor karşısına, Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak. saat 20:00’de başlayacak maçı Hakem: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yönetecek. Beşiktaş’ın bugünkü maçta tek düşüncesi mutlak galibiyet.
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