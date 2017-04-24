Beşiktaş, Adanaspor'u ağırlıyor
Beşiktaş, Adanaspor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında UEFA Avrupa Liginde Lyon’a  penaltılar sonucu yenilerek Avrupaya veda eden Beşiktaş bugün Adanaspor karşısına, Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak. saat 20:00’de başlayacak maçı Hakem: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yönetecek. Beşiktaş’ın bugünkü maçta tek düşüncesi mutlak galibiyet.

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